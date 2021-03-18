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Кадыров назвал Байдена «пугалом», усаженным Госдепом на место президента США 

Газета.Ru 18 марта 2021
Кадыров оскорбил Байдена и назвал его «пугалом»
Фото: РИА Новости
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал президента США Джо Байдена «очередным пугалом, усаженным Госдепом на место предшественника». Об этом он написал на своей странице в Telegram.
В интервью ABC News 17 марта президент США Джо Байден пригрозил, что российский лидер Владимир Путин «заплатит» за якобы произошедшее вмешательство в выборы США 2020 года. Также глава Соединенных Штатов допустил личные оскорбления в адрес российского коллеги. В том числе ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина убийцей.

«Возможно, конечно, что Байдену по указанию экс-президента [США] Дональда Трампа подсыпали галлюциногенные препараты, но с этим пусть разбираются профильные службы», — отметил чеченский лидер.

Он также призвал администрацию Белого дома тщательно следить за своим президентом, в противном случае, считает Кадыров, тот может «нажать на красную кнопку».
По словам главы чеченской республики, Байдену надо лечиться, а не управлять государством.
В четверг, 18 марта, в ответ на высказанные американским лидером слова президент России Владимир Путин пожелал ему здоровья и напомнил поговорку «кто обзывается, сам так называется».
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Политика , Рамзан Кадыров , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Владимир Путин , Госдеп США , телеканал АВС
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