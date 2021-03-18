Сегодня журналисты попросили Путина прокомментировать вчерашнее высказывание Байдена, в котором он заявил, что Путин ответит за якобы вмешательство России в выборы в США .

Он оценил текущие российско-американские отношения как очень плохие, выразил уверенность, что заявление Байдена скажется на их динамике «абсолютно понятно как», а также что Москве нечего предпринимать в качестве ответных шагов на это.