Ранее, как сообщал «Рамблер», пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал высказывание Байдена очень плохим, а также однозначно свидетельствующим о том, что тот не планирует налаживать отношения с Россией.
«Дальше будем исходить именно из этого», — сообщил официальный представитель Кремля.
Он оценил текущие российско-американские отношения как очень плохие, выразил уверенность, что заявление Байдена скажется на их динамике «абсолютно понятно как», а также что Москве нечего предпринимать в качестве ответных шагов на это.