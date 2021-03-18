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Путин - Байдену: "Будьте здоровы"

Артём Кульша
59 минут назад
Президент США Джо Байден называется так, как обзывается. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил его российский коллега Владимир Путин.
Сегодня журналисты попросили Путина прокомментировать вчерашнее высказывание Байдена, в котором он заявил, что Путин ответит за якобы вмешательство России в выборы в США .
«В детстве, когда мы во дворе спорили друг с другом, мы говорили: кто как обзывается, тот так и называется», — заявил он.
Глава государства добавил, что также ответил бы президенту Соединенных Штатов словами «Будьте здоровы».
Ранее, как сообщал «Рамблер», пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал высказывание Байдена очень плохим, а также однозначно свидетельствующим о том, что тот не планирует налаживать отношения с Россией.
«Дальше будем исходить именно из этого», — сообщил официальный представитель Кремля.
Он оценил текущие российско-американские отношения как очень плохие, выразил уверенность, что заявление Байдена скажется на их динамике «абсолютно понятно как», а также что Москве нечего предпринимать в качестве ответных шагов на это.
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