Вода в Крыму

Одновременно возникла проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму, так как Украина перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас В Крыму осуществляется комплексный план, подготовленный по поручению президента РФ Владимира Путина. В соответствии с ним, на устранение дефицита воды на полуострове до 2024 года будет направлено более 48 млрд рублей, обеспечена дополнительная подача воды в объеме не менее 310 тыс. кубометров в сутки.