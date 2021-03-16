Пока вы не уснули: Россия отказалась проводить заседание с НАТО 

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Глава «Роснефти» и секретарь комиссии по ТЭК Игорь Сечин обратился с письмом к президенту Владимиру Путину, в котором предупредил о попытках «ревизии и торможения» решений о расширении экспорта угля через Дальний Восток на азиатско-тихоокеанские рынки.

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Россия в прошлом году отклонила все предложения провести заседание Совета Россия — НАТО. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что именно в НАТО отказались от предложений России по выходу из кризиса в отношениях.

Андрей Верников из компании «Универ Капитал» высказал мнение, что предпосылок для ослабления американской и европейской валют по отношению к российской мало, потому что до конца текущего квартала экспортеры будут продавать валюту. На этом фоне доллар может подешеветь до 72,4 рубля, а евро — до 86,5 рубля.

Руководитель общественной организации «Народные дипломаты Норвегии» и норвежский политик Хендрик Вебер подчеркнул, что референдум 2014 года был полностью законным, так как на тот момент Крым был самостоятельным регионом. Политик также отметил, что никакой аннексии Крыма не было.

Глава администрации Калуги Дмитрий Денисов , прогулявшись утром с собакой, осознал, что город «непригоден для жизни». Громкое заявление Денисов сделал 15 марта на планёрке с подчинёнными в Городской управе.

В связи с разногласиями с США по «Северному потоку-2» Германия собирается выиграть время и представить Вашингтону уже готовый проект. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на европейских дипломатов.

По данным ФСБ, россиянин Есипенко В. Л. вел «разведывательно-подрывную деятельность» в интересах Украины, фотографировал и снимал на видео объекты жизнеобеспечения и общественные места в Крыму.

Он мог совершить попытку самоубийства. Вчера Погосов не пришел домой в квартиру на Новосущевской улице в Москве и был объявлен в розыск.

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Речь идет о береговом мобильном ракетном комплексе с противокорабельными ракетами ЖК-360МЦ «Нептун». По словам министра обороны Андрея Тарана, данное оружие «увеличит сдерживающий потенциал и повысит влияние Украины на море».

Гособвинитель также просил удовлетворить иски потерпевших: взыскать в пользу вдовы и сына погибшего по полтора миллиона рублей каждому в качестве компенсации морального вреда, а матери, отцу и брату — по 800 тысяч, добавили в суде.