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Москва

Пока вы не уснули: Россия отказалась проводить заседание с НАТО 

Елена Прошина 29 минут назад
Пока вы не уснули: Россия отказалась проводить заседание с НАТО
Фото: Reuters
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Сечин предупредил Путина о риске потери угольных рынков Азии

Глава «Роснефти» и секретарь комиссии по ТЭК Игорь Сечин обратился с письмом к президенту Владимиру Путину, в котором предупредил о попытках «ревизии и торможения» решений о расширении экспорта угля через Дальний Восток на азиатско-тихоокеанские рынки.
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Россия отказалась проводить совместное с НАТО заседание

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Россия в прошлом году отклонила все предложения провести заседание Совета Россия — НАТО. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что именно в НАТО отказались от предложений России по выходу из кризиса в отношениях.
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Россиянам посоветовали скупать валюту

Андрей Верников из компании «Универ Капитал» высказал мнение, что предпосылок для ослабления американской и европейской валют по отношению к российской мало, потому что до конца текущего квартала экспортеры будут продавать валюту. На этом фоне доллар может подешеветь до 72,4 рубля, а евро — до 86,5 рубля.
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В Норвегии признали право Крыма вернуться в состав России

Руководитель общественной организации «Народные дипломаты Норвегии» и норвежский политик Хендрик Вебер подчеркнул, что референдум 2014 года был полностью законным, так как на тот момент Крым был самостоятельным регионом. Политик также отметил, что никакой аннексии Крыма не было.
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Мэр Калуги счел свой город «непригодным для жизни»

Глава администрации Калуги Дмитрий Денисов, прогулявшись утром с собакой, осознал, что город «непригоден для жизни». Громкое заявление Денисов сделал 15 марта на планёрке с подчинёнными в Городской управе.
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Раскрыт план Германии по "Северному потоку — 2"

В связи с разногласиями с США по «Северному потоку-2» Германия собирается выиграть время и представить Вашингтону уже готовый проект. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на европейских дипломатов.
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В Крыму задержали украинского шпиона с бомбой

По данным ФСБ, россиянин Есипенко В. Л. вел «разведывательно-подрывную деятельность» в интересах Украины, фотографировал и снимал на видео объекты жизнеобеспечения и общественные места в Крыму.
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В центре Москвы без сознания найден физик Погосов

Он мог совершить попытку самоубийства. Вчера Погосов не пришел домой в квартиру на Новосущевской улице в Москве и был объявлен в розыск.
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ВМС Украины вооружились «уничтожителем» Крымского моста

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Речь идет о береговом мобильном ракетном комплексе с противокорабельными ракетами ЖК-360МЦ «Нептун». По словам министра обороны Андрея Тарана, данное оружие «увеличит сдерживающий потенциал и повысит влияние Украины на море».
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22 года могут дать полицейскому за бойню в метро

Гособвинитель также просил удовлетворить иски потерпевших: взыскать в пользу вдовы и сына погибшего по полтора миллиона рублей каждому в качестве компенсации морального вреда, а матери, отцу и брату — по 800 тысяч, добавили в суде.
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Видео дня. Родители школьников пожаловались на сбор денег на портреты Путина
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В мире , Андрей Верников , Дмитрий Денисов , Йенс Столтенберг , Хендрик Вебер , Мария Захарова , Игорь Сечин , Владимир Путин , МИД , Роснефть , НАТО , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Reuters
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