Мэр Калуги счел свой город «непригодным для жизни»

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Громкое заявление Денисов сделал 15 марта на планёрке с подчинёнными в Городской управе. Он отметил, что выйдя утром погулять с собакой, поразился сильному гололёду. По его словам, «ноги можно было не переставлять», поскольку собака сама перемещала его по льду.

«Всю пескосоляную смесь, которая была на тротуарах, если она была на каких-то участках, смыло водой. Ручьи текут!» - заявил мэр города.

Он подчеркнул, что причина сложившейся ситуации в непредсказуемых погодных условиях, но городским службам всегда «надо готовиться к самому худшему варианту». Сегодня передвигаться по тротуарам опасно, отметил Денисов.

«Город практически стал непригоден для жизни в эти дни», - пояснил градоначальник.

Он призвал подчинённых «выложиться по максимуму». В первую очередь, по словам Денисова, необходимо засыпать пешеходные дорожки таким слоем песка, чтобы он долго смывался.