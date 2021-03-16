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Мэр Калуги счел свой город «непригодным для жизни»

Павел Тиунов
16 минут назад
Глава администрации Калуги Дмитрий Денисов, прогулявшись утром с собакой, осознал, что город «непригоден для жизни». Слова мэра цитирует местное издание Kaluganews.com.
Мэр Калуги счел свой город «непригодным для жизни»
Фото: pixabaypixabay
Громкое заявление Денисов сделал 15 марта на планёрке с подчинёнными в Городской управе. Он отметил, что выйдя утром погулять с собакой, поразился сильному гололёду. По его словам, «ноги можно было не переставлять», поскольку собака сама перемещала его по льду.
«Всю пескосоляную смесь, которая была на тротуарах, если она была на каких-то участках, смыло водой. Ручьи текут!» - заявил мэр города.
Он подчеркнул, что причина сложившейся ситуации в непредсказуемых погодных условиях, но городским службам всегда «надо готовиться к самому худшему варианту». Сегодня передвигаться по тротуарам опасно, отметил Денисов.
«Город практически стал непригоден для жизни в эти дни», - пояснил градоначальник.
Он призвал подчинённых «выложиться по максимуму». В первую очередь, по словам Денисова, необходимо засыпать пешеходные дорожки таким слоем песка, чтобы он долго смывался.
Ранее, как сообщал «Рамблер», жители Калуги спасли от смерти собаку, которая вмерзла в лёд на обочине дороги. Животное передали на руки ветеринарам. Известно, что ему требуется хирургическое вмешательство.
Общество,Дмитрий Денисов,Калуга,
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