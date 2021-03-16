В центре Москвы без сознания найден физик Погосов

Вчера Погосов не пришел домой в квартиру на Новосущевской улице в Москве и был объявлен в розыск. Сегодня около 5:00 по местному времени он был обнаружен неподалеку от своего дома и госпитализирован в НИИ имени Склифосовского в тяжелом состоянии.