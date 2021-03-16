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В центре Москвы без сознания найден физик Погосов

Артём Кульша
36 минут назад
Физик Вальтер Погосов мог совершить попытку самоубийства. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
В центре Москвы без сознания найден физик Погосов
Фото: ТАССТАСС
Вчера Погосов не пришел домой в квартиру на Новосущевской улице в Москве и был объявлен в розыск. Сегодня около 5:00 по местному времени он был обнаружен неподалеку от своего дома и госпитализирован в НИИ имени Склифосовского в тяжелом состоянии.
«Характер повреждений позволил предположить попытку самоубийства», — сообщает «Московский комсомолец».
46-летний Погосов, как сообщал «Рамблер», — доктор физико-математических наук, начальник лаборатории физики микро- и наноструктур Всероссийского научно-исследовательского института автоматики имени Духова.
В июне философ Лев Науменко совершил самоубийство. Сын ученого нашел его тело на лестничной клетке высотного дома на Кудринской площади, в котором тот владел четырехкомнатной квартирой. В самой квартире была найдена записка философа. В ней он объяснил суицид усталостью от проблем со здоровьем.
Происшествия,Московский комсомолец,Москва,
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