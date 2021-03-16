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В Крыму задержали украинского шпиона с бомбой

Мария Иванова
29 минут назад
В ФСБ рассказали о задержании в Крыму россиянина, работавшего на украинские спецслужбы. Об этом сообщает ТАСС.
По данным ФСБ, россиянин Есипенко В. Л. вел «разведывательно-подрывную деятельность» в интересах Украины, фотографировал и снимал на видео объекты жизнеобеспечения и общественные места в Крыму.
В машине Есипенко нашли предмет с «внешними признаками самодельного взрывного устройства». Сам задержанный рассказал ФСБ, что собирал информацию по заданию офицера действующего резерва 8-го отдела 5-го департамента Службы внешней разведки Украины, полковника Кравчука В. А..
По словам Есипенко, бомбу он возил с собой «для обеспечения собственной безопасности».
Против него возбудили уголовное дело (по какой статье, не уточняется) и арестовали на два месяца.
Как сообщал «Рамблер», украинские СМИ писали, что ФСБ задержала уроженца Кривого Рога Владислава Есипенко и жительницу Алушты Елизавету Павленко 10 марта.
Сообщалось, что за день до задержания Есипенко и Павленко участвовали в возложении цветов к памятнику Тараса Шевченко в Крыму, а позже против Есипенко возбудили дело по статье о незаконном изготовлении, переработке или ремонте огнестрельного оружия.
Происшествия,Видео,Тарас Шевченко,ФСБ,Республика Крым,Украина,
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