В Крыму задержали украинского шпиона с бомбой

ФСБ рассказали о задержании в Крыму россиянина, работавшего на украинские спецслужбы. Об этом сообщает ТАСС.

По данным ФСБ, россиянин Есипенко В. Л. вел «разведывательно-подрывную деятельность» в интересах Украины , фотографировал и снимал на видео объекты жизнеобеспечения и общественные места в Крыму.

В машине Есипенко нашли предмет с «внешними признаками самодельного взрывного устройства». Сам задержанный рассказал ФСБ, что собирал информацию по заданию офицера действующего резерва 8-го отдела 5-го департамента Службы внешней разведки Украины, полковника Кравчука В. А..

По словам Есипенко, бомбу он возил с собой «для обеспечения собственной безопасности».

Против него возбудили уголовное дело (по какой статье, не уточняется) и арестовали на два месяца.

Как сообщал «Рамблер», украинские СМИ писали, что ФСБ задержала уроженца Кривого Рога Владислава Есипенко и жительницу Алушты Елизавету Павленко 10 марта.