В Крыму задержали украинского шпиона с бомбой

В ФСБ
рассказали о задержании в Крыму
россиянина, работавшего на украинские спецслужбы. Об этом сообщает
ТАСС.
По данным ФСБ, россиянин Есипенко В. Л. вел «разведывательно-подрывную деятельность» в интересах Украины
, фотографировал и снимал на видео объекты жизнеобеспечения и общественные места в Крыму.
В машине Есипенко нашли предмет с «внешними признаками самодельного взрывного устройства». Сам задержанный рассказал ФСБ, что собирал информацию по заданию офицера действующего резерва 8-го отдела 5-го департамента Службы внешней разведки Украины, полковника Кравчука В. А..
По словам Есипенко, бомбу он возил с собой «для обеспечения собственной безопасности».
Против него возбудили уголовное дело (по какой статье, не уточняется) и арестовали на два месяца.
Как сообщал «Рамблер», украинские СМИ писали, что ФСБ задержала уроженца Кривого Рога Владислава Есипенко и жительницу Алушты Елизавету Павленко 10 марта.
Сообщалось, что за день до задержания Есипенко и Павленко участвовали в возложении цветов к памятнику Тараса Шевченко
в Крыму, а позже против Есипенко возбудили дело по статье о незаконном изготовлении, переработке или ремонте огнестрельного оружия.