22 года могу дать полицейскому за бойню в метро

Гособвинитель запросил 22 года лишения свободы для полицейского, застрелившего одного коллегу и ранившего другого при задержании за взятку в московском метро, сообщили РИА Новости в Мосгорсуде
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"Прокурор в прениях просил назначить Смирнову наказание в виде 22 лет лишения свободы в колонии строгого режима, из них 10 лет отбывания наказания в тюрьме, а также ограничения свободы на срок 2 года", - сказал собеседник агентства.
Гособвинитель также просил удовлетворить иски потерпевших: взыскать в пользу вдовы и сына погибшего по полтора миллиона рублей каждому в качестве компенсации морального вреда, а матери, отцу и брату — по 800 тысяч, добавили в суде.
Приговор будет оглашен 5 апреля.
Ранее присяжные признали Алексея Смирнова виновным в посягательстве на жизнь двух полицейских, но оправдала во взяточничестве. По мнению присяжных, Смирнов заслуживает снисхождения. Это значит, что пожизненное лишение свободы ему уже не грозило.
По данным следствия, в сентябре 2019 года в вестибюле станции метро "Рязанский проспект" сотрудники отдела собственной безопасности пытались задержать Смирнова по подозрению в получении взятки. В ходе конфликта он девять раз выстрелил по коллегам из пистолета - один полицейский погиб на месте, другой был ранен, третий не пострадал.