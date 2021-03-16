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Прокурор запросил 22 года для полицейского за бойню в московском метро

РИА Новости
25 минут назад
Гособвинитель запросил 22 года лишения свободы для полицейского, застрелившего одного коллегу и ранившего другого при задержании за взятку в московском метро, сообщили РИА Новости в Мосгорсуде.
22 года могу дать полицейскому за бойню в метро
Фото: ТАССТАСС
"Прокурор в прениях просил назначить Смирнову наказание в виде 22 лет лишения свободы в колонии строгого режима, из них 10 лет отбывания наказания в тюрьме, а также ограничения свободы на срок 2 года", - сказал собеседник агентства.
Гособвинитель также просил удовлетворить иски потерпевших: взыскать в пользу вдовы и сына погибшего по полтора миллиона рублей каждому в качестве компенсации морального вреда, а матери, отцу и брату — по 800 тысяч, добавили в суде.
Приговор будет оглашен 5 апреля.
Ранее присяжные признали Алексея Смирнова виновным в посягательстве на жизнь двух полицейских, но оправдала во взяточничестве. По мнению присяжных, Смирнов заслуживает снисхождения. Это значит, что пожизненное лишение свободы ему уже не грозило.
По данным следствия, в сентябре 2019 года в вестибюле станции метро "Рязанский проспект" сотрудники отдела собственной безопасности пытались задержать Смирнова по подозрению в получении взятки. В ходе конфликта он девять раз выстрелил по коллегам из пистолета - один полицейский погиб на месте, другой был ранен, третий не пострадал.
Происшествия,Алексей Смирнов,ФСИН,Мосгорсуд,РИА Новости,
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