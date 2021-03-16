22 года могу дать полицейскому за бойню в метро

Гособвинитель запросил 22 года лишения свободы для полицейского, застрелившего одного коллегу и ранившего другого при задержании за взятку в московском метро, сообщили РИА Новости в Мосгорсуде

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"Прокурор в прениях просил назначить Смирнову наказание в виде 22 лет лишения свободы в колонии строгого режима, из них 10 лет отбывания наказания в тюрьме, а также ограничения свободы на срок 2 года", - сказал собеседник агентства.

Гособвинитель также просил удовлетворить иски потерпевших: взыскать в пользу вдовы и сына погибшего по полтора миллиона рублей каждому в качестве компенсации морального вреда, а матери, отцу и брату — по 800 тысяч, добавили в суде.

Приговор будет оглашен 5 апреля.

Ранее присяжные признали Алексея Смирнова виновным в посягательстве на жизнь двух полицейских, но оправдала во взяточничестве. По мнению присяжных, Смирнов заслуживает снисхождения. Это значит, что пожизненное лишение свободы ему уже не грозило.