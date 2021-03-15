Пока вы не уснули: российских «Терминаторов» уличили в подготовке к войне 

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Войска Украины в Донбассе привели в полную боевую готовность
Представители штабов ВСУ каждый лень проводят в окопах на передовой несколько инспекций: проверяют укомплектованность патронами, готовность техники, исправность оружия.
В США российских «Терминаторов» уличили в подготовке к войне
Соответствующие учения проходят на полигоне под Челябинском, где отрабатывается, в частности, взаимодействие танков Т-72Б3М и БМПТ.
Навального нашли в колонии под Владимиром
На прошлой неделе адвокат Вадим Кобзев заявил, что Навального увезли из следственного изолятора «Кольчугино» во Владимирской области в неизвестном для его защиты направлении.
20 триллионов рублей захотел Крым отсудить у Украины
Руководство Республики Крым планирует подготовить иск к Украине из-за водной блокады полуострова.
Против российских футболистов возбудили дела из-за допинга
РФС получил информацию о возбуждении дисциплинарных дел, которые связаны с нарушением правил в 2013-м году. Дела рассматриваются в отношении двух игроков и одной футболистки.
В России могут исчезнуть дешевые игрушки из Китая
С 1 июля 2021 года до 31 декабря 2022 года комиссией предлагается допуск в союз продукции зарубежных продавцов, отвечающей требованиям технических регламентов ЕАЭС по безопасности.
Новый источник вирусов обнаружен в Китае
Лисы и енотовидные собаки могут заразиться коронавирусом, а вспышки 2019-nCoV на фермах в Европе и Северной Америке доказали, что вирусы передаются от одного животного к другому.
Минздрав: COVID может запускать процессы старения
Помимо основных симптомов коронавирусной инфекции — лихорадки, кашля и одышки, у пожилых пациентов возможен еще и делирий.
Полицейских обвинили в убийстве студентки в Кемерово
В Кемерово Следственный комитет завел уголовное дело о халатности в отношении трех сотрудниц дежурной части, которые проигнорировали жалобы жильцов многоэтажки на крики в одной из квартир.
Российский поисковик установят на гаджетах по умолчанию
Поисковик выберет кабмин. Мера коснется смартфонов, smart TV, компьютеров и ноутбуков.