Пока вы не уснули: российских «Терминаторов» уличили в подготовке к войне 

Все новости на карте

ВКонтакте, Одноклассники. Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, слушайте подкаст , подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook

Войска Украины в Донбассе привели в полную боевую готовность

Представители штабов ВСУ каждый лень проводят в окопах на передовой несколько инспекций: проверяют укомплектованность патронами, готовность техники, исправность оружия.

В США российских «Терминаторов» уличили в подготовке к войне

Соответствующие учения проходят на полигоне под Челябинском, где отрабатывается, в частности, взаимодействие танков Т-72Б3М и БМПТ.

Навального нашли в колонии под Владимиром

На прошлой неделе адвокат Вадим Кобзев заявил, что Навального увезли из следственного изолятора «Кольчугино» во Владимирской области в неизвестном для его защиты направлении.

20 триллионов рублей захотел Крым отсудить у Украины

Руководство Республики Крым планирует подготовить иск к Украине из-за водной блокады полуострова.

Против российских футболистов возбудили дела из-за допинга

РФС получил информацию о возбуждении дисциплинарных дел, которые связаны с нарушением правил в 2013-м году. Дела рассматриваются в отношении двух игроков и одной футболистки.

В России могут исчезнуть дешевые игрушки из Китая

С 1 июля 2021 года до 31 декабря 2022 года комиссией предлагается допуск в союз продукции зарубежных продавцов, отвечающей требованиям технических регламентов ЕАЭС по безопасности.

Новый источник вирусов обнаружен в Китае

Лисы и енотовидные собаки могут заразиться коронавирусом, а вспышки 2019-nCoV на фермах в Европе и Северной Америке доказали, что вирусы передаются от одного животного к другому.

Минздрав: COVID может запускать процессы старения

Помимо основных симптомов коронавирусной инфекции — лихорадки, кашля и одышки, у пожилых пациентов возможен еще и делирий.

Полицейских обвинили в убийстве студентки в Кемерово

В Кемерово Следственный комитет завел уголовное дело о халатности в отношении трех сотрудниц дежурной части, которые проигнорировали жалобы жильцов многоэтажки на крики в одной из квартир.

Российский поисковик установят на гаджетах по умолчанию

Поисковик выберет кабмин. Мера коснется смартфонов, smart TV, компьютеров и ноутбуков.