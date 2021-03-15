Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Гериатр оценила влияние коронавируса на старение 

РИА Новости 7 минут назад
Минздрав: коронавирус может запускать процессы старения
Фото: ТАСС
Течение COVID-19 с возрастом становится тяжелее, а сам коронавирус, возможно, запускает процессы старения, заявила директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова, главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.
Билл Гейтс сказал, как победить коронавирус

"Некоторые ученые называют COVID-19 болезнью старения. Для этого есть два повода. Один — это то, что действительно с возрастом течение коронавирусной инфекции все тяжелее, а второй повод… состоит в том, что, возможно, COVID-19 запускает процессы старения, и это надо учитывать, когда мы говорим о периоде реабилитации", — сказала Ткачева на VI международной онлайн-конференции "COVID-19. Российский и международный опыт".

Она отметила, что помимо основных симптомов коронавирусной инфекции — лихорадки, кашля и одышки, у пожилых пациентов возможен еще и делирий, он должен быть в списке симптомов, оцениваемых при госпитализации и амбулаторном осмотре.
Видео дня. «Борец с чиновниками» получил 7 лет за вымогательство
Последние новости
В ДНР объяснили, почему не могут объединиться с ЛНР В ДНР объяснили, почему не могут объединиться с ЛНР Малышева объяснила, почему ее сыновья живут за рубежом Малышева объяснила, почему ее сыновья живут за рубежом Стали известны последние слова Андрея Миронова перед смертью Стали известны последние слова Андрея Миронова перед смертью
Комментарии 3
Общество , Билл Гейтс , Ольга Ткачева , Минздрав РФ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Белый медведь залез на крышу дома и попал на видео
00:30
Белый медведь залез на крышу дома и попал на видео
Общество
Появилось видео избиения футболиста «Локомотива»
00:14
Появилось видео избиения футболиста «Локомотива»
Происшествия
Момент смертельного ДТП в Свердловской области попал на видео
00:26
Момент смертельного ДТП в Свердловской области попал на видео
Происшествия
Мощнейшую песчаную бурю в Пекине сняли на видео
00:25
Мощнейшую песчаную бурю в Пекине сняли на видео
В мире Происшествия
Гигантские толпы людей на горном курорте в Сочи показали на видео
00:12
Гигантские толпы людей на горном курорте в Сочи показали на видео
Общество
Чучело взорвалось в разгар праздника в Ленобласти
00:25
Чучело взорвалось в разгар праздника в Ленобласти
Происшествия
Актриса на публике разделась догола на вручении премии
00:12
Актриса на публике разделась догола на вручении премии
Общество В мире
Инспектор погиб под колесами злостного нарушителя
00:19
Инспектор погиб под колесами злостного нарушителя
Происшествия
Таксист изнасиловал уснувшую пассажирку в Москве
00:35
Таксист изнасиловал уснувшую пассажирку в Москве
Происшествия
В Москве из окна выпала покусанная собакой девочка
01:54
В Москве из окна выпала покусанная собакой девочка
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение