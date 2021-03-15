Минздрав: коронавирус может запускать процессы старения

"Некоторые ученые называют COVID-19 болезнью старения. Для этого есть два повода. Один — это то, что действительно с возрастом течение коронавирусной инфекции все тяжелее, а второй повод… состоит в том, что, возможно, COVID-19 запускает процессы старения, и это надо учитывать, когда мы говорим о периоде реабилитации", — сказала Ткачева на VI международной онлайн-конференции "COVID-19. Российский и международный опыт".