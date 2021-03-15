Войска Украины в Донбассе привели в полную боевую готовность

Военные эксперты, как сообщал «Рамблер», прогнозируют, что весной в Донбассе ситуация обострится, а украинская армия перейдет в наступление. На фоне новостей о грядущей эскалации конфликта стало известно, что НАТО
совместно с Украиной ближе к лету устроят крупные военные учения в непосредственной близости от Крыма и Калининградской области. Предполагается, что войска Североатлантического альянса разыграют «расширение Сувалкского коридора» (гипотетический сухопутный «коридор» между Белоруссией и Калининградской областью – прим. ред.), а также отработают «изоляцию Крыма» от России.