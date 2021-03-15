Войска Украины в Донбассе привели в полную боевую готовность

Подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ), расположенные в Донбассе, приведены в состояние полной боевой готовности, заявил изданию «Страна.ua» неназванный украинский офицер. В Минобороны Украины ждут приказа главнокомандующего идти в наступление.

Источник журналистов отметил, что по факту перемирие между Украиной и непризнанными республиками (ДНР и ЛНР) закончилось ещё в конце января. Военные подразделения с обеих сторон начали стягиваться к границам конфликта, актуальным на момент разведения войск в 2020 году.

«Наши разведчики зашли на старые позиции. Сепары (сепаратисты – прим. ред.) тоже придвинулись и заняли свои старые позиции. Между позициями от 400 до 700 метров», - пояснил офицер.

По его словам, представители штабов каждый лень проводят в окопах на передовой несколько инспекций: проверяют укомплектованность патронами, готовность техники, исправность оружия.

В Минобороны Украины к наступлению готовы и теперь ждут приказа к атаке, заявил изданию источник из числа представителей ведомства. По его словам, военные эксперты разработали несколько вариантов «возвращения неподконтрольных территорий». Сегодня на стороне ВСУ серьезное преимущество, заявил собеседник журналистов. По его словам, украинские войска многочисленны и лучше вооружены. Успех операции в ведомстве не подвергают сомнению при одном условии: если в конфликт не вмешается Россия.

«В этом случае наступление ВСУ будет остановлено. С большой долей вероятности затем придется отводить войска, чтоб не повторились котлы», - заявил источник.

По его словам, российским войскам, чтобы войти в Донбасс необходимо менее суток.