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Российский поисковик установят на гаджетах по умолчанию с 1 июля

РИА Новости
45 минут назад
С 1 июля на продаваемых в России гаджетах по умолчанию будут устанавливать отечественную поисковую систему, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минцифры.
Российский поисковик установят на гаджетах по умолчанию
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Поисковик выберет кабмин, уточнили в ведомстве. Мера коснется смартфонов, smart TV, компьютеров и ноутбуков. Изменять или дополнять этот список не планируется.
"Предустановка ПО — часть стратегии, направленной на импортозамещение и развитие российских цифровых продуктов. Нововведение позволит создать более сбалансированные условия для конкуренции отечественных разработок с зарубежными сервисами", — считают в министерстве.
Ведомство находится на связи с производителями и разъясняет все нюансы. Больше всего профессиональное сообщество беспокоит, не будет ли дискриминации при отображении программ.
"Российские приложения из перечня предустановки должны находиться рядом с другими программами того же класса: обе из одной категории рядом на том же экране устройства", — заверили в Минцифры.
При этом там добавили, что улучшение положения на экране возможно в соответствии с гражданским законодательством.
В декабре 2020 года в России приняли документ, по которому с 1 апреля 2021 года в стране запрещено продавать отдельные виды технически сложных товаров без предустановки предписанного правительством ПО.
В начале января камин утвердил перечень программ, в него попали популярные поисковики, интернет-браузеры, почтовые сервисы, соцсети, антивирусное ПО и онлайн-кинотеатры.
Интернет,Наука и техника,РИА Новости,Россия,
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