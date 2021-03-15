Российский поисковик установят на гаджетах по умолчанию

С 1 июля на продаваемых в России гаджетах по умолчанию будут устанавливать отечественную поисковую систему, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минцифры.

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Поисковик выберет кабмин, уточнили в ведомстве. Мера коснется смартфонов, smart TV, компьютеров и ноутбуков. Изменять или дополнять этот список не планируется.

"Предустановка ПО — часть стратегии, направленной на импортозамещение и развитие российских цифровых продуктов. Нововведение позволит создать более сбалансированные условия для конкуренции отечественных разработок с зарубежными сервисами", — считают в министерстве.

Ведомство находится на связи с производителями и разъясняет все нюансы. Больше всего профессиональное сообщество беспокоит, не будет ли дискриминации при отображении программ.

"Российские приложения из перечня предустановки должны находиться рядом с другими программами того же класса: обе из одной категории рядом на том же экране устройства", — заверили в Минцифры.

При этом там добавили, что улучшение положения на экране возможно в соответствии с гражданским законодательством.

В декабре 2020 года в России приняли документ, по которому с 1 апреля 2021 года в стране запрещено продавать отдельные виды технически сложных товаров без предустановки предписанного правительством ПО.