Российские боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» проходят подготовку к войне, рассказывает американский журнал The National Interest

Издание, ссылаясь на российские Минобороны и прессу, пишет, что соответствующие учения проходят на полигоне под Челябинском, где отрабатывается, в частности, взаимодействие танков Т-72Б3М и БМПТ.

Журнал напоминает, что «Терминатор» разработан с учетом опыта, полученного СССР (Россией) в ходе военных действий в Афганистане и Чечне. Так, согласно изданию, БМПТ «хорошо подходит для боя на тесных узких улицах».

В январе в публикации немецкого издания Stern российский «Терминатор» был назван «бронемашиной на стероидах».

В декабре 2020 года американский журнал Popular Mechanics написал , что российская БМПТ «Терминатор» признана «бесспорно ужасающим, но ненужным оружием».