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Москва

В США рассказали о подготовке российских «Терминаторов» к войне 

Lenta.ru и ещё 1 50 минут назад
Российские боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» проходят подготовку к войне, рассказывает американский журнал The National Interest.
Издание, ссылаясь на российские Минобороны и прессу, пишет, что соответствующие учения проходят на полигоне под Челябинском, где отрабатывается, в частности, взаимодействие танков Т-72Б3М и БМПТ.
Журнал напоминает, что «Терминатор» разработан с учетом опыта, полученного СССР (Россией) в ходе военных действий в Афганистане и Чечне. Так, согласно изданию, БМПТ «хорошо подходит для боя на тесных узких улицах».
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В январе в публикации немецкого издания Stern российский «Терминатор» был назван «бронемашиной на стероидах».
В декабре 2020 года американский журнал Popular Mechanics написал, что российская БМПТ «Терминатор» признана «бесспорно ужасающим, но ненужным оружием».
В апреле 2018 года The National Interest написал, что «Терминатор» может стать хитом на экспортном рынке бронетехники.
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Армия , Видео , Оружие , Министерство обороны , The National Interest , Москва
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