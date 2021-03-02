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Пока вы не уснули: США хотели потопить военные корабли России 

Елена Прошина 27 минут назад
Пока вы не уснули: США хотели потопить корабли России в Сирии
Фото: public domain
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США готовились ударить по российским кораблям в Сирии

Public Domain
Американская подводная лодка «USS John Warner» типа «Вирджиния» у побережья Сирии намеревалась в 2018 году потопить военные корабли России. Субмарина подошла максимально близко к территориальным водам Сирии и ждала от руководства приказа о начале операции. Приказ был бы отдан, если бы Россия ответила на американский авиаудар по Сирии.
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В России начали выдавать ипотеку под 0,4 годовых

Банк «Дом.РФ» снизил ставку по льготным ипотечным кредитам, выдаваемым в рамках программы «Дальневосточная ипотека». Теперь оформить кредит по этой программе можно по ставке от 0,4% годовых.
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В мире , Валентина Матвиенко , Дмитрий Песков , Петр Толстой , Владимир Путин , Совет Федерации , СКР , NASA , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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