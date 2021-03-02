Пока вы не уснули: США хотели потопить корабли России в Сирии

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Американская подводная лодка «USS John Warner» типа «Вирджиния» у побережья Сирии намеревалась в 2018 году потопить военные корабли России. Субмарина подошла максимально близко к территориальным водам Сирии и ждала от руководства приказа о начале операции. Приказ был бы отдан, если бы Россия ответила на американский авиаудар по Сирии.

Речь идет об оборудовании, находившемся на площадке №110, с которой в 1988 году стартовала ракета-носитель «Энергия» с ракетопланом «Буран». Злоумышленника удалось вскрыть одно из располагающихся там сооружений и похитить оттуда радиодетали.

Поставки СПГ в страны Европы в 2020 году достигли около 84 млн тонн, из них 22 млн тонн пришлось на Россию и 20 млн тонн — на США.

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что доллар не исчезнет из обращения в России, но власти хотят снизить зависимость российской экономики от американской валюты.

СКР объявил в международный розыск экс-заместителя Московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Дмитрия Листопада. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Кремль пытался уточнить у Илона Маска детали предложения Владимиру Путину пообщаться в Clubhouse. По словам Пескова, ответа от Маска в Кремле пока не получили.

Американцы не разрешили российским космонавтам просверлить до конца образовавшуюся на Международной космической станции дыру, в результате ремонтные работы пришлось остановить.

Российский парламентарий Петр Толстой считает, что Россия не должна терпеть «унизительную историю» с трехсторонним механизмом реагирования на нарушение устава СЕ. В случае запуска этой процедуры против РФ Москва должны быть готовой прервать свое участие в ПАСЕ.

Инцидент произошёл в городе Райчихинске. 16-летняя девочка открыла огонь по учащимся из пневматического пистолета. Причиной стал конфликт с одногруппниками.

Банк «Дом.РФ» снизил ставку по льготным ипотечным кредитам, выдаваемым в рамках программы «Дальневосточная ипотека». Теперь оформить кредит по этой программе можно по ставке от 0,4% годовых.