С Байконура украли секретную электронику

Неизвестные украли с космодрома Байконур секретную российскую электронику. Об этом во вторник, 2 марта, сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, речь идет об оборудовании, находившемся на площадке №110, с которой в 1988 году стартовала ракета-носитель «Энергия» с ракетопланом «Буран». Злоумышленника удалось вскрыть одно из располагающихся там сооружений и похитить оттуда радиодетали. Стоимость похищенной электроники в настоящее время устанавливается.