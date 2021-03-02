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С Байконура украли секретную российскую электронику 

Lenta.ru 7 минут назад
С Байконура украли секретную электронику
Фото: РИА Новости
Неизвестные украли с космодрома Байконур секретную российскую электронику. Об этом во вторник, 2 марта, сообщает Telegram-канал «112».
По данным канала, речь идет об оборудовании, находившемся на площадке №110, с которой в 1988 году стартовала ракета-носитель «Энергия» с ракетопланом «Буран». Злоумышленника удалось вскрыть одно из располагающихся там сооружений и похитить оттуда радиодетали. Стоимость похищенной электроники в настоящее время устанавливается.
Известно, что украденное оборудование числилось на балансе Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ФГУП «ЦЭНКИ»). Охраной площадки, которая огорожена бетонными столбами с колючей проволокой, занималась ведомственная охрана данной организации. Кроме того, снаружи объект патрулируется сотрудниками подмосковной полиции.
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