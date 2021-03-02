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Московского зампрокурора объявили в международный розыск 

Газета.Ru 16 минут назад
Зампрокурора Москвы объявили в международный розыск
Фото: РИА НОВОСТИ
СКР объявил в международный розыск экс-заместителя Московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Дмитрия Листопада. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями, сообщает ТАСС.
В пресс-службе Басманного суда уточнили, что суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении под стражу Листопада, объявленного в международный розыск и обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 и ч. 3 ст. 285 УК РФ.
В суде подчеркнули, что речь идет о заочном аресте фигуранта дела.
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Также 2 марта стало известно, что Следственный комитет Белоруссии объявил экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую в розыск.
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Происшествия , Светлана Тихановская , СКР , ИТАР-ТАСС
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