США готовились ударить по российским кораблям в Сирии

Американская подводная лодка «USS John Warner» типа «Вирджиния» у побережья Сирии намеревалась в 2018 году потопить военные корабли России

Как сообщает Fox News, американская субмарина подошла максимально близко к территориальным водам Сирии и ждала от руководства приказа о начале операции. Приказ был бы отдан, если бы Россия ответила на американский авиаудар по Сирии, но ответа не последовало, и эскалации конфликта не произошло.

По мнению экспертов, в случае атаки, Россия незамедлительно нанесла бы удар не только по группе НАТО во главе с кораблями ВМС США , но и по территории Америки.

В публикации также проводятся параллели между решениями прежнего президента США Дональда Трампа , отдавшего приказ о нанесении ударов в Сирии и недавней аналогичной операцией по приказу нынешнего американского лидера Джо Байдена , последовавшей после терактов в Багдаде. Американцы на прошедшей неделе нанесли удар по району, который правительство Асада не контролирует уже несколько лет. В этом нападении ракеты «Томагавк» не использовались. А в 2018 году по приказу Трампа был нанесён удар по объектам, принадлежащим Дамаску, в котором участвовали около 50 «Томагавков».

Как писал NEWS.ru, жители США обсудили сообщения СМИ об ударе американской авиации по Сирии и реакции на него со стороны России. Мнения читателей разделились. Одни достаточно агрессивно прокомментировали позицию Москвы, другие отметили, что действия в САР могут привести к дальнейшему ухудшению отношений с Москвой.