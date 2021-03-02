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Москва

Американцы запретили российским космонавтам ремонтировать борт МКС 

Газета.Ru 32 минуты назад
Американцы запретили россиянам чинить МКС
Фото: Роскосмос
Американцы не разрешили российским космонавтам просверлить до конца образовавшуюся на Международной космической станции дыру, в результате ремонтные работы пришлось остановить. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Отмечается, что в случае ухудшения положения космонавтам и астронавтам придется покинуть МКС.
Первую трещину обнаружили в переходном модуле "Звезды", который является стыковочным звеном для грузовых кораблей "Прогресс". Позже были найдены еще несколько таких же повреждений.
По словам источника из космической отрасли, трещиной пока считается только первая, длина которой составила 4,5 см. Через нее воздух покидает станцию. Остальные трещины изучают с помощью микроскопа. Предполагается, что причиной возникновения повреждений могла стать жесткая стыковка с "Союзом-МС".
После попыток все починить с помощью доставленного с Земли герметика специалисты попытались просверлить на концах трещины отверстия для фиксации, как это делают при повреждениях лобового стекла автомобиля. В Центре управления NASA эту идею не поддержали и попросили позволить американским специалистам изучить ситуацию.
Российская сторона пока не приняла решение об их допуске. Ранее сообщалось, что в МКС не нашли трещин.
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Наука и техника , NASA
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