Пока вы не уснули: Россия допустила разрыв связей с Европой 

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«Хочешь мира — готовься к войне», — отметил Лавров. Данное заявление глава МИД сделал в интервью Владимиру Соловьеву

«Будете меня перебивать, я вас удалю из зала суда!» — заявил Навальный судье, после чего получил замечание.

ФСБ РФ / ТАСС

Как сообщили в СК, получены неопровержимые доказательства причастности к этому преступлению жителей Нефтекумского района Ставропольского края Арифуллы Авезова и Ахмета Терекбаева.

Он отметил, что импорт «электроэнергии, пропаганды, вакцин и газа из России» не напрямую, но убивает украинцев.

Единый день голосования состоится в сентябре текущего года. В число тех, кто может лишиться поста, попали в том числе губернаторы, полномочия которых истекают не в этом году.

Работы по строительству газопровода «Северный поток-2», которые ранее были прерваны в связи с плохими погодными условиями, будут возобновлены на следующей неделе.

Член президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Мария Колесникова обвинена еще по двум статьям Уголовного кодекса, в том числе в заговоре с целью захвата власти.

В 7:28 по местному времени в двухэтажном здании в районе Викалина, в котором располагался магазин сети «Магнит» , по неизвестной пока причине произошел взрыв. Предварительная версия — взрыв газа. В результате взрыва здание было полностью разрушено.

Организация провела мониторинг 30 систем образования в Центральной и Восточной Европе, на Кавказе и в Средней Азии, по итогам которого подготовила отчет. В учебниках для начальной школы до сих пор женщины изображаются в качестве домохозяек, а мужчины — в роли рабочих, солдат и ученых, сказано в исследовании.

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

Регулятор объяснил решение тем, что дезинфляционные риски перестали преобладать на годовом горизонте.