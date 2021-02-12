Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва

Пока вы не уснули: Россия допустила разрыв связей с Европой 

Елена Прошина 10 минут назад
Пока вы не уснули: Россия допустила разрыв связей с Европой
Фото: Reuters
Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, слушайте подкаст, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Лавров заявил о готовности России к разрыву связей с ЕС

«Хочешь мира — готовься к войне», — отметил Лавров. Данное заявление глава МИД сделал в интервью Владимиру Соловьеву.
Читать новость полностью

Навальный пригрозил удалить судью

«Будете меня перебивать, я вас удалю из зала суда!» — заявил Навальный судье, после чего получил замечание.
Читать новость полностью

ФСБ задержала участников нападения на военных в 1999 году

ФСБ РФ / ТАСС
Как сообщили в СК, получены неопровержимые доказательства причастности к этому преступлению жителей Нефтекумского района Ставропольского края Арифуллы Авезова и Ахмета Терекбаева.
Читать новость полностью

Яценюк призвал Зеленского прекратить закупать электроэнергию из России

Он отметил, что импорт «электроэнергии, пропаганды, вакцин и газа из России» не напрямую, но убивает украинцев.
Читать новость полностью

Восьми губернаторам предрекли отставку

Единый день голосования состоится в сентябре текущего года. В число тех, кто может лишиться поста, попали в том числе губернаторы, полномочия которых истекают не в этом году.
Читать новость полностью

Строительство «Северного потока-2» приостановили

Работы по строительству газопровода «Северный поток-2», которые ранее были прерваны в связи с плохими погодными условиями, будут возобновлены на следующей неделе.
Читать новость полностью

Колесникову обвинили в заговоре с целью захвата власти

Член президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Мария Колесникова обвинена еще по двум статьям Уголовного кодекса, в том числе в заговоре с целью захвата власти.
Читать новость полностью

Во Владикавказе произошел мощный взрыв

В 7:28 по местному времени в двухэтажном здании в районе Викалина, в котором располагался магазин сети «Магнит», по неизвестной пока причине произошел взрыв. Предварительная версия — взрыв газа. В результате взрыва здание было полностью разрушено.
Читать новость полностью

ЮНЕСКО нашла гендерные стереотипы в российских учебниках

Организация провела мониторинг 30 систем образования в Центральной и Восточной Европе, на Кавказе и в Средней Азии, по итогам которого подготовила отчет. В учебниках для начальной школы до сих пор женщины изображаются в качестве домохозяек, а мужчины — в роли рабочих, солдат и ученых, сказано в исследовании.
Читать новость полностью

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

Регулятор объяснил решение тем, что дезинфляционные риски перестали преобладать на годовом горизонте.
Читать новость полностью
Видео дня. На комика Руслана Белого пожаловались в Генпрокуратуру
Комментарии
В мире , Владимир Соловьев , Мария Колесникова , ФСБ , "Магнит" , МИД , ЕС , ЮНЕСКО , Центральный банк России , ИТАР-ТАСС , Reuters
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Епифанцев отдубасил обидчиков бывшей жены в баре
00:42
Епифанцев отдубасил обидчиков бывшей жены в баре
Шоу-бизнес Происшествия
Задержание боевиков банды Басаева и Хаттаба сняли на видео
00:24
Задержание боевиков банды Басаева и Хаттаба сняли на видео
Происшествия
Взрыв за секунду уничтожил супермаркет
00:15
Взрыв за секунду уничтожил супермаркет
Происшествия
Машина упала на электричку с моста в Подмосковье
00:13
Машина упала на электричку с моста в Подмосковье
Происшествия
Харламов заявил о «скрытых многомиллиардных доходах»
01:00
Харламов заявил о «скрытых многомиллиардных доходах»
Шоу-бизнес
«Улыбающийся» маньяк из РФ не на шутку напугал киприотов
00:59
«Улыбающийся» маньяк из РФ не на шутку напугал киприотов
Происшествия
Полицейские применили перцовый спрей против ребенка
01:35
Полицейские применили перцовый спрей против ребенка
Происшествия В мире
«Взрыв был чудовищный»: очевидец снял ЧП в Красноярске
00:08
«Взрыв был чудовищный»: очевидец снял ЧП в Красноярске
Происшествия Пожары
В торговом центре Владикавказа прогремел взрыв
00:20
В торговом центре Владикавказа прогремел взрыв
Происшествия
В частном доме производили 500 кг наркотиков ежемесячно
00:56
В частном доме производили 500 кг наркотиков ежемесячно
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение