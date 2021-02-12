Пока вы не уснули: Россия допустила разрыв связей с Европой 

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«Хочешь мира — готовься к войне», — отметил Лавров. Данное заявление глава МИД сделал в интервью Владимиру Соловьеву.
«Будете меня перебивать, я вас удалю из зала суда!» — заявил Навальный судье, после чего получил замечание.
ФСБ РФ / ТАСС
Как сообщили в СК, получены неопровержимые доказательства причастности к этому преступлению жителей Нефтекумского района Ставропольского края Арифуллы Авезова и Ахмета Терекбаева.
Он отметил, что импорт «электроэнергии, пропаганды, вакцин и газа из России» не напрямую, но убивает украинцев.
Единый день голосования состоится в сентябре текущего года. В число тех, кто может лишиться поста, попали в том числе губернаторы, полномочия которых истекают не в этом году.
Работы по строительству газопровода «Северный поток-2», которые ранее были прерваны в связи с плохими погодными условиями, будут возобновлены на следующей неделе.
Член президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Мария Колесникова обвинена еще по двум статьям Уголовного кодекса, в том числе в заговоре с целью захвата власти.
В 7:28 по местному времени в двухэтажном здании в районе Викалина, в котором располагался магазин сети «Магнит», по неизвестной пока причине произошел взрыв. Предварительная версия — взрыв газа. В результате взрыва здание было полностью разрушено.
Организация провела мониторинг 30 систем образования в Центральной и Восточной Европе, на Кавказе и в Средней Азии, по итогам которого подготовила отчет. В учебниках для начальной школы до сих пор женщины изображаются в качестве домохозяек, а мужчины — в роли рабочих, солдат и ученых, сказано в исследовании.
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%
Регулятор объяснил решение тем, что дезинфляционные риски перестали преобладать на годовом горизонте.