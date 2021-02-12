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Москва

Во Владикавказе прогремел мощный взрыв в супермаркете 

Артём Кульша 16 минут назад
В магазине во Владикавказе произошел взрыв. Об этом сообщает телеграм-канал «База».
В 7:28 по местному времени в двухэтажном здании в районе Викалина, в котором располагался магазин сети «Магнит», по неизвестной пока причине произошел взрыв. В результате него здание было полностью разрушено. Осведомленный собеседник сообщил «Интерфаксу», что, согласно предварительной информации, взрыв унес жизнь одного человека.
На прошлой неделе средства массовой информации сообщили, что в Москве в многоэтажном жилом доме произошел взрыв бытового газа.
В ноябре, как сообщал «Рамблер», в ходе проведения ремонтных работ на детской площадке неподалеку от 31-го дома по Рождественской улице на юго-востоке Москвы произошел взрыв бочки с клеем во время ее разогрева. В результате инцидента пострадал рабочий. Сообщалось, что причиной произошедшего стало нарушение технологии, а пострадавший получил не угрожающую его жизни открытую черепно-мозговую травму и был госпитализирован.
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Происшествия , Видео , "Магнит" , Интерфакс
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