В магазине во Владикавказе произошел взрыв. Об этом сообщает телеграм-канал «База».

В 7:28 по местному времени в двухэтажном здании в районе Викалина, в котором располагался магазин сети «Магнит» , по неизвестной пока причине произошел взрыв. В результате него здание было полностью разрушено. Осведомленный собеседник сообщил «Интерфаксу», что, согласно предварительной информации, взрыв унес жизнь одного человека.

На прошлой неделе средства массовой информации сообщили, что в Москве в многоэтажном жилом доме произошел взрыв бытового газа.

В ноябре, как сообщал «Рамблер», в ходе проведения ремонтных работ на детской площадке неподалеку от 31-го дома по Рождественской улице на юго-востоке Москвы произошел взрыв бочки с клеем во время ее разогрева. В результате инцидента пострадал рабочий. Сообщалось, что причиной произошедшего стало нарушение технологии, а пострадавший получил не угрожающую его жизни открытую черепно-мозговую травму и был госпитализирован.