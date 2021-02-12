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Москва

Навальный пригрозил удалить судью 

Артём Кульша 26 минут назад
Навальный пригрозил удалить судью
Фото: ТАСС
Алексей Навальный (является учредителем Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента. — Прим. ред.) пригрозил удалить судью из зала. Об этом сообщает телеграм-канал «Лайф Шот».
В июне, как сообщал «Рамблер», Навальный назвал голубчиками, продажными холуями, позором страны и людьми без совести людей, которые снялись в ролике RT о голосовании по поправкам в Конституцию России, в том числе участника Великой Отечественной войны Игната Артеменко.
Некоторое время спустя Следственный комитет возбудил против Навального уголовное дело о клевете в отношении ветерана. Сегодня проходит заседание суда по этому делу.

«Будете меня перебивать, я вас удалю из зала суда!» — заявил Навальный судье в ходе него и получил очередное замечание.

Судья по делу Навального отказалась взять отвод
Во время заседания суда 5 февраля Навальный заявил, что дело в отношении него сфабриковали продажные журналисты RT. Главный редактор издания Маргарита Симоньян это опровергла и пригрозила обращением к юристам.
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Комментарии 69
Общество , Алексей Навальный , Игнат Артеменко , Маргарита Симоньян , Фонд борьбы с коррупцией , Минюст РФ , СКР
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