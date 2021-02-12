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Москва

Восемь губернаторов могут уйти в отставку до сентябрьских выборов 

РИА «ФедералПресс» и ещё 1 16 минут назад
Восьми губернаторам предрекли отставку
Фото: ТАСС
Единый день голосования состоится в сентябре текущего года. Однако некоторые главы регионов могут потерять свои посты до этого дня. Информацию предоставило Агентство политических и экономических коммуникаций.

«Согласно выводам экспертов агентства, восемь глав регионов могут потерять свои посты до сентябрьского единого дня голосования. В эту восьмерку попали в том числе губернаторы, полномочия которых истекают не в этом году. Вероятность ухода в отставку, по оценкам АПЭК, у всех разная», — передают СМИ.

По мнению аналитиков, высокая степень вероятности отставки у ульяновского руководителя Сергея Морозова. В этом году истекает срок его полномочий. Эксперты отмечают, что регион продемонстрировал высокий уровень протестного голосования на местных выборах в 2018 году. Кроме того, Морозов рассчитывает выдвинуть свою кандидатуру на новый губернаторский срок.
Эксперты подчеркивают, что средняя вероятность отставки у томского губернатора Сергея Жвачкина, хакасского — Валентина Коновалова, красноярского — Александра Усса и владимирского — Владимира Сипягина, передает РБК.
Отметим, что кадровые перестановки в регионах России проходят регулярно. Напомним, волна губернаторских отставок ожидается после оглашения ежегодного послания президента России Федеральному Собранию. Уйти могут не только главы, шансы которых переизбраться в сентябре невелики. Под угрозой и те, чей срок полномочий не ограничивается этим годом.
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Комментарии 2
Политика , Александр Усс , Владимир Сипягин , Сергей Морозов , Сергей Жвачкин
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