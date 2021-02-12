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Задержаны двое участников нападения на российских военнослужащих в 1999 году в Дагестане 

ТАСС и ещё 1 7 минут назад
ФСБ задержала участников нападения на военных в 1999 году
Фото: РИА Новости
Сотрудники силовых структур задержали в Ставропольском крае двух участников нападения на российских военнослужащих в 1999 году в Дагестане. Об этом ТАСС сообщили пятницу в пресс-службе СК и Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Следственными органами получены неопровержимые доказательства причастности к этому преступлению жителей Нефтекумского района Ставропольского края Арифуллы Авезова и Ахмета Терекбаева", — сообщили в СК.

Как отметили в ФСБ, во взаимодействии с МВД России и при силовой поддержке Росгвардии Терекбаев и Авезов задержаны.

"Они доставлены к следователям для предъявления обвинения по ст. 209 ("Бандитизм"), 279 ("Вооруженный мятеж") и ст. 317 ("Посягательство на жизнь военнослужащих") УК РФ", — сообщили в ФСБ.

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Следствие установило, что в середине июля 1999 года Терекбаев и Авезов добровольно вступили в состав банды под общим руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба.

"С 7 по 24 августа 1999 года боевики, вооруженные автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами, общей численностью не менее 1 000 человек, приняли активное участие в вооруженном мятеже в целях свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности Российской Федерации", — сообщили в СК.

В результате массированного прицельного обстрела, учиненного участниками банды на территории Ботлихского района, погибли 33 человека, причинены телесные повреждения различной степени тяжести 34 гражданам.
Ранее по данному уголовному делу к длительным срокам лишения свободы уже приговорены более 80 участников незаконного бандформирования. "Мероприятия по розыску участников преступлений террористического характера прошлых лет, избежавших уголовной ответственности, продолжаются", — сообщили ФСБ.
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Происшествия , Шамиль Басаев , Росгвардия , ФСБ , МВД , Ставропольский Край
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