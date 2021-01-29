Пока вы в маске: на Украине запретили российские вакцины от коронавируса 

В Германии допустили возможность производства "Спутника V" в Европе

Руководитель института разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха (PEI) Клаус Цихутек также заявил, что российским коллегам оказывают поддержку на пути возможного допуска "Спутника V" в ЕС

На Украине запретили российские вакцины от коронавируса

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что отказ украинских властей от российской вакцины против коронавируса выглядит как проявление детских комплексов.

Власти Москвы анонсировали массовую диспансеризацию

По словам заместителя мэра города по вопросам социального развития Анастасии Раковой, также наступивший год должен стать годом диспансерного наблюдения за больными соматическими заболеваниями и пациентами с онкологией.

Онищенко назвал условие для победы над пандемией за две недели

Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко напомнил, что сейчас все еще важно придерживаться противоэпидемических правил, а ослабление ограничений в связи с пандемией COVID-19 не означает, что все опасности позади.

Вузам разрешили вернуться к очному обучению

Руководителям вузов предписано контролировать соблюдение масочного режима и социального дистанцирования, создать условия для обработки рук антисептиками, организовать бесконтактную термометрию для всех входящим в учебное заведение и запретить посещение для лиц с признаками инфекционных заболеваний.