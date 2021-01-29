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Онищенко назвал условие быстрого угасания пандемии 

Российская Газета 6 часов назад
Онищенко назвал условие для победы над пандемией за две недели
Фото: РИА Новости
Строгое соблюдение каждым жителем страны санитарных правил — основное условие для быстрого угасания эпидемии коронавируса в России. Таково мнение бывшего главного санитарного врача, депутата Государственной думы Геннадия Онищенко.

"Речь идет о неукоснительном следовании правилам защиты здоровья. Если все люди будут входить в транспорт, в другие закрытые помещения в масках и перчатках, то про вирус можно будет забыть через две недели", — пояснил эксперт в эфире радио Sputnik.

Онищенко напомнил, что сейчас все еще важно придерживаться противоэпидемических правил, а ослабление ограничений в связи с пандемией COVID-19 не означает, что все опасности позади. Вакцинация — один из важнейших шагов, которые страна делает для остановки эпидпроцесса, акцентировал врач.
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Массовая вакцинация позволит справиться как с уже известными вариантами коронавируса, так и с его новыми штаммами. Об этом ранее рассказал главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Владимир Чуланов. Он отметил, что изученные на сегодняшний день варианты коронавируса, очень сходны по своей поверхностной структуре. А это означает, что все вакцины, которые были разработаны для профилактики COVID-19, по-прежнему остаются эффективными.
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Комментарии
Общество , Геннадий Онищенко , Владимир Чуланов , Минздрав РФ , Госдума , ИА Sputnik
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