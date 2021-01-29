Вузам разрешили вернуться к очному обучению

Российские вузы по согласованию с местными органами Роспотребнадзора возобновят очное обучение с 7 февраля. Об этом сообщила пресс-служба министерства науки и высшего образования РФ со ссылкой на соответствующий приказ министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова.

«Руководителям находящихся в ведении министерства науки и высшего образования РФ образовательных организаций высшего образования по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора организовать реализацию образовательных программ в очной форме обучения исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной на инфекции (COVID-19) на соответствующей территории субъекта Российской Федерации», — говорится в приказе.

При этом руководителям вузов предписано контролировать соблюдение масочного режима и социального дистанцирования, создать условия для обработки рук антисептиками, организовать бесконтактную термометрию для всех входящим в учебное заведение и запретить посещение для лиц с признаками инфекционных заболеваний. Кроме того, в вузах должна проводиться дезинфекция поверхностей не реже одного раза в четыре часа и проветривание учебных помещений во время перерывов.

Вузы также должны быть готовы возобновить ограничительные мероприятия в случае осложнений эпидемиологической ситуации. Уточняется, что приказ вступает в силу с 7 февраля 2021 года.