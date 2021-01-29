Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Российские вузы возобновят очное обучение с 7 февраля 

Агентство «Москва» и ещё 19 1 час назад
Вузам разрешили вернуться к очному обучению
Фото: РИА Новости
Российские вузы по согласованию с местными органами Роспотребнадзора возобновят очное обучение с 7 февраля. Об этом сообщила пресс-служба министерства науки и высшего образования РФ со ссылкой на соответствующий приказ министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова.

«Руководителям находящихся в ведении министерства науки и высшего образования РФ образовательных организаций высшего образования по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора организовать реализацию образовательных программ в очной форме обучения исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной на инфекции (COVID-19) на соответствующей территории субъекта Российской Федерации», — говорится в приказе.

При этом руководителям вузов предписано контролировать соблюдение масочного режима и социального дистанцирования, создать условия для обработки рук антисептиками, организовать бесконтактную термометрию для всех входящим в учебное заведение и запретить посещение для лиц с признаками инфекционных заболеваний. Кроме того, в вузах должна проводиться дезинфекция поверхностей не реже одного раза в четыре часа и проветривание учебных помещений во время перерывов.
Удаленку для студентов столичных вузов продлили до 6 февраля
Вузы также должны быть готовы возобновить ограничительные мероприятия в случае осложнений эпидемиологической ситуации. Уточняется, что приказ вступает в силу с 7 февраля 2021 года.
Видео дня. Что происходит между Бузовой и Манукяном
Агентство «Москва»: последние новости
Минобрнауки: Вузы РФ вернутся к очному обучению в ближайшее время Минобрнауки: Вузы РФ вернутся к очному обучению в ближайшее время МГУ рассчитывает вернуться к очному обучению в новом семестре МГУ рассчитывает вернуться к очному обучению в новом семестре Почти 8 тыс. студентов Сеченовского университета приняли участие в борьбе с COVID-19 в 2020 году Почти 8 тыс. студентов Сеченовского университета приняли участие в борьбе с COVID-19 в 2020 году
Комментарии 2
Образование , Общество , Роспотребнадзор
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Сход оползня в центре Баку сняли на видео
00:20
Сход оползня в центре Баку сняли на видео
Происшествия
Взлеты экипажей Су-35С в Карелии показали на видео
00:54
Взлеты экипажей Су-35С в Карелии показали на видео
Армия
Видео призыва Симоньян к присоединению Донбасса
00:56
Видео призыва Симоньян к присоединению Донбасса
Общество
Видео из зала суда с подравшимся с ОМОН чеченцем
02:59
Видео из зала суда с подравшимся с ОМОН чеченцем
Происшествия
Ликвидацию экстремистов под Калугой сняли на видео
01:00
Ликвидацию экстремистов под Калугой сняли на видео
Происшествия
Видео развёртывания дивизиона комплексов «Бастион»
01:01
Видео развёртывания дивизиона комплексов «Бастион»
Армия
Вертолёт, врезавшийся в аэропорт, сняли на видео
01:23
Вертолёт, врезавшийся в аэропорт, сняли на видео
Происшествия
Видео высказывания Путина о ковид-паспортах
01:10
Видео высказывания Путина о ковид-паспортах
Общество
Штурм генпрокуратуры в Ереване сняли на видео
01:04
Штурм генпрокуратуры в Ереване сняли на видео
В мире
Нелегальный нефтезавод в Волгограде сняли на видео
01:39
Нелегальный нефтезавод в Волгограде сняли на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение