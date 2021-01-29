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Москва

В Германии заявили, что РФ оказывают поддержку на пути допуска «Спутника V» в ЕС 

ТАСС 42 минуты назад
Германский Институт разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха (PEI) подтвердил контакты с российской стороной по вопросу подачи заявки на регистрацию вакцины от коронавируса в ЕС, диалог продолжается.
Об этом сообщил в пятницу руководитель института Клаус Цихутек на пресс-конференции в Берлине. Институт Эрлиха отвечает в ФРГ за допуск и контроль соответствующих медицинских продуктов.
"Да, были запросы и уже контакты на этот счет", — сказал он. "Это означает, что мы в рамках видеоконференции уже проконсультировали российских коллег", — отметил Цихутек, уточнив, что консультации касались двух аспектов — объяснения условий ЕС по регистрации вакцины, а также путей выхода на представителей Европейского агентства по лекарственным препаратам.
Украина отказалась регистрировать «Спутник V»

"Такие контакты происходят, и мы стремимся к тому, чтобы точки производства также были возможны и в Европе", — сказал глава PEI. В то же время Цихутек подчеркнул необходимость соответствия вакцины критериям ЕС.

Глава германского регулятора также заявил, что российским коллегам оказывают поддержку на пути возможного допуска "Спутника V" в ЕС.
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В мире , Видео , ЕС
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