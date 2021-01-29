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Москва

Власти Москвы заявили о массовой диспансеризации в 2021 году 

News.ru 47 минут назад
Власти Москвы анонсировали массовую диспансеризацию
Фото: ТАСС
Массовая диспансеризация ждёт жителей столицы в 2021 году, сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Конечно, весь город должна ждать массовая диспансеризация, потому что в прошлом году не могли уделить должного внимания этому направлению, — отметила она в эфире НТВ.

По её словам, также наступивший год должен стать годом диспансерного наблюдения за больными соматическими заболеваниями и пациентами с онкологией.
Ракова добавила, что ситуация с распространением коронавируса в Москве продолжает улучшаться.
Ранее NEWS.ru писал, что в Москве изучат возможность применения плазмы вакцинированных от COVID-19 для лечения больных. При использовании вакцины «Cпутник V» у прошедших процедуру вакцинации вырабатывается высокий титр антител, нейтрализующих коронавирус. Есть вариант, что в будущем такие люди смогут выступать в качестве доноров. Решение о привлечении вакцинированных граждан к донорству плазмы будет принято после завершения необходимых исследований.
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Новости Москвы , Анастасия Ракова , Правительство Москвы , НТВ
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