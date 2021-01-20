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Москва

Трамп попрощался с Америкой 

Александр Котлеткин 46 минут назад
Президент США Дональд Трамп обратился к нации с прощальной речью и признал переход власти к администрации демократа Джозефа Байдена. Прощальное видео появилось на Youtube-канале Белого дома. Об Этом сообщает «Газета.ru».

«На этой неделе мы проведем инаугурацию новой администрации, и я молюсь за ее успех в сохранении Америки безопасной и процветающей», — сказано в обращении Трампа.

По словам Трампа, его стране удалось построить величайшую экономику в мировой истории, укрепить альянсы, а также мобилизовать страны для противостояния Китаю.
Итоги четырехлетнего президентства самого неоднозначного лидера США в галерее от «Рамблер».
Первый скандал с Дональдом Трампом произошел уже во время его инаугурации. Журналисты сравнили количество зрителей на церемонии, и перевес оказался на стороне экс-президента Барака Обамы. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер тогда заявил репортерам, что это была "самая большая аудитория на инаугурации за всю историю; точка".
Противники Дональда Трампа обвиняли Россию во вмешательстве в выборы президента в 2016 году. По их словам, российские спецслужбы сделали все, чтобы помочь избранию Трампа и обострить общественные противоречия в США. Доказательства сговора Трампа и российских властей так и не были найдены.
Трамп неоднократно вступал в споры с союзниками США. Незадолго до саммита "Большой семерки" Трамп объявил о введении 25%-го тарифа на импорт стали и 10%-го — на ввоз алюминия из ЕС, Мексики и Канады.
В СМИ ходили слухи, что жена Дональда Трампа Меланья ожидает окончания его полномочий, чтобы подать на развод.
Дональд Трамп стал первым действующим президентом США, который формально побывал на территории КНДР.
Трампа обвиняли в оказании давления на Зеленского с тем, чтобы тот организовал следствие в отношении сына Джо Байдена.
Впервые в небо Лондона надувную фигуру запустили в 2018 году в знак протеста против визита Трампа в Соединенное Королевство.
Дональд Трамп долго не признавал свое поражение на президентских выборах.
6 января 2021 года толпа протестующих, поддерживающих попытки Дональда Трампа взяла штурмом Капитолий США. Прорвавшись через службу безопасности, они нанесли ущерб и на несколько часов заняли части здания. Беспорядки, согласно заявлениям ведущих СМИ и политиков, были спровоцированы комментариями, сделанными Трампом на предыдущем митинге.
Социальная сеть Twitter навсегда заблокировала аккаунт действующего президента США Дональда Трампа из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию.
Видео дня. Готовившаяся к смене пола дочь Джоли не хочет быть мальчиком
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В мире , Фото , Барак Обама , Шон Спайсер , Джозеф Байден , Дональд Трамп , ЕС , Администрация США
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