Пока вы в маске: Чубайс нашел плюсы в пандемии 

В Челябинске 19 ноября умер археолог Геннадий Зданович, прославившийся открытием Аркаима. Профессор скончался после длительной болезни, почти месяц назад он заразился коронавирусом.
Недовольные качеством дистанционного образования студенты МГУ подготовили коллективный иск к вузу — они требуют снизить цены на обучение в таком формате.
В конце ноября в России начнется спад заболеваемости коронавирусом, считают в Центре экономических исследований. Карта регионов РФ по распространенности COVID-19 показывает, что сейчас в ряде областей и городов ситуация тяжелая, но можно ждать стабилизации.
При наличии достаточного количества вакцин в 2021 году можно будет привить от коронавирусной инфекции более 2 миллиардов человек, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Водитель автобуса в Свердловской области подрался с пассажиром, который отказался натягивать защитную маску на нос.
Пациенты с аллергией реже заражаются коронавирусной инфекцией, заявила врач-аллерголог, доктор медицинских наук, профессор, заведующая отделением аллергологии клиники "ФИЦ питания и биотехнологии" Вера Ревякина.
Глава "Роснано" Анатолий Чубайс благодарен пандемии коронавируса за "принудительную цифровизацию". Об этом он заявил в ходе XIII Петербургского международного инновационного форума в четверг.