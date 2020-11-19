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Пока вы в маске: Чубайс нашел плюсы в пандемии 

Сергей Василенок 14 минут назад
Пока вы в маске: Чубайс нашел плюсы в пандемии
Фото: ТАСС

Умер первооткрыватель Аркаима

В Челябинске 19 ноября умер археолог Геннадий Зданович, прославившийся открытием Аркаима. Профессор скончался после длительной болезни, почти месяц назад он заразился коронавирусом.
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«Шансов нет»: студенты подают в суд на вузы

Недовольные качеством дистанционного образования студенты МГУ подготовили коллективный иск к вузу — они требуют снизить цены на обучение в таком формате.
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«Тяжелая ситуация»: когда ковид пойдет на спад

В конце ноября в России начнется спад заболеваемости коронавирусом, считают в Центре экономических исследований. Карта регионов РФ по распространенности COVID-19 показывает, что сейчас в ряде областей и городов ситуация тяжелая, но можно ждать стабилизации.
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Российской вакциной хотят привить четверть Земли

При наличии достаточного количества вакцин в 2021 году можно будет привить от коронавирусной инфекции более 2 миллиардов человек, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
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Водитель автобуса избил пассажира за отказ надеть маску

Водитель автобуса в Свердловской области подрался с пассажиром, который отказался натягивать защитную маску на нос.
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Врач рассказала, кто реже заражается коронавирусом

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Чубайс нашел плюсы в пандемии

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс благодарен пандемии коронавируса за "принудительную цифровизацию". Об этом он заявил в ходе XIII Петербургского международного инновационного форума в четверг.
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Видео дня. Экс-губернатора Ивановской области обвиняют в хищении 700 млн рублей
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В мире , Мелита Вуйнович , Анатолий Чубайс , Роснано , МГУ , ВОЗ , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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