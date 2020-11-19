Пока вы в маске: Чубайс нашел плюсы в пандемии 

Челябинске 19 ноября умер археолог Геннадий Зданович, прославившийся открытием Аркаима. Профессор скончался после длительной болезни, почти месяц назад он заразился коронавирусом.

Недовольные качеством дистанционного образования студенты МГУ подготовили коллективный иск к вузу — они требуют снизить цены на обучение в таком формате.

В конце ноября в России начнется спад заболеваемости коронавирусом, считают в Центре экономических исследований. Карта регионов РФ по распространенности COVID-19 показывает, что сейчас в ряде областей и городов ситуация тяжелая, но можно ждать стабилизации.

При наличии достаточного количества вакцин в 2021 году можно будет привить от коронавирусной инфекции более 2 миллиардов человек, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович

Водитель автобуса в Свердловской области подрался с пассажиром, который отказался натягивать защитную маску на нос.

Пациенты с аллергией реже заражаются коронавирусной инфекцией, заявила врач-аллерголог, доктор медицинских наук, профессор, заведующая отделением аллергологии клиники "ФИЦ питания и биотехнологии" Вера Ревякина.