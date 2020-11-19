Врач рассказала, кто реже заражается коронавирусом 

Пациенты с аллергией реже заражаются коронавирусной инфекцией, заявила врач-аллерголог, доктор медицинских наук, профессор, заведующая отделением аллергологии клиники "ФИЦ питания и биотехнологии" Вера Ревякина.
"Больные с аллергией болеют меньше коронавирусной инфекцией, потому что у них так устроен рецептурный аппарат, что они меньше восприимчивы к новой коронавирусной инфекции", — сказала Ревякина на пресс-конференции.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По данным оперштаба, в четверг общее число случаев COVID-19 в РФ превысило 2 миллиона (2 015 608), а суточный прирост впервые превысил 23 тысячи новых случаев.