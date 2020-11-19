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Источник: первооткрыватель Аркаима умер, заразившись COVID 

Ura.Ru 36 минут назад
Умер первооткрыватель Аркаима
Фото: РИА Новости
В Челябинске 19 ноября умер археолог Геннадий Зданович, прославившийся открытием Аркаима. Профессор скончался после длительной болезни, почти месяц назад он заразился коронавирусом, сообщили URA.RU источники в Челябинском госуниверситете (ЧелГУ).

«Геннадий Борисович заразился COVID несколько недель назад. Ввиду преклонного возраста переносил болезнь очень тяжело. Скончался он от коронавируса, или инфекция усугубила состояние организма — сказать с уверенностью нельзя. В любом случае, его смерть — огромная потеря для Челябинска и всех коллег», — сказал URA.RU инсайдер.

В университете подтвердили смерть ученого.

«Геннадий Борисович был любим всеми и вызывал восхищение до последних дней. Сегодня он ушел из жизни. Он работал в университете с первых дней его существования, основал челябинскую археологическую школу, последователи которой сделали немало открытий. Самым громким стало обнаружение на юге Челябинской области одного из центров цивилизации бронзового века — Аркаима», — заявили в пресс-службе вуза.

Аркаим открыли в 1987 году, когда на юге Челябинской области собирались строить водохранилище. Оказалось, что примерно в центре будущего водоема находятся остатки древнего укрепленного поселения. В 1989 году начались раскопки под руководством профессора Здановича. Аркаим стал туристической Меккой и заповедником, который в мае 2005 года посетил во время визита в Челябинскую область президент Владимир Путин. В прогулке по Аркаиму его сопровождал Геннадий Зданович.
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Общество , Владимир Путин
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