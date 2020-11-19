Умер первооткрыватель Аркаима

«Геннадий Борисович был любим всеми и вызывал восхищение до последних дней. Сегодня он ушел из жизни. Он работал в университете с первых дней его существования, основал челябинскую археологическую школу, последователи которой сделали немало открытий. Самым громким стало обнаружение на юге Челябинской области одного из центров цивилизации бронзового века — Аркаима», — заявили в пресс-службе вуза.