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Президент Владимир Путин заявил о готовности России предпринять дополнительные шаги по деэскалации обстановки в Европе и отказаться от размещения на европейской части страны ракет 9М729, но «только при условии встречных шагов со стороны стран НАТО ». Соответствующее заявление опубликовано на сайте Кремля.

Правительство приняло решение о временном продлении беззаявительного порядка получения субсидий по оплате ЖКХ. Об этом сообщил в понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин, открывая оперативное совещание с вице-премьерами.

"Правительство продлевает временный порядок предоставления субсидий на оплату коммунальных услуг до конца года, соответствующее постановление правительства подписано", - сказал он.

Водная блокада Крыма со стороны Украины – это месть жителям полуострова за то, что они проголосовали за вхождение региона в состав Российской Федерации, заявил журналистам издания «Имхо-клуб» постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал провокационное заявление по Сирии, отметив, что турков, в отличие от россиян, на помощь позвал «угнетенный народ». Об этом пишет «Царьград».

«Культура турецкого народа основана на принципе социальной справедливости, наглядным примером чему является поддержка жителей Сирии», - подчеркнул турецкий лидер.

Тысячи протестующих студентов и пенсионеров заполонили проспект Независимости в Минске. Видеозапись опубликовал Telegram-канал новостного издания Tut.by.

Многотысячная колонна идет в сторону площади Победы. Одновременно студенческая акция проходит у одного из корпусов Белорусского государственного университета (БГУ).

В следующем году тысячи жителей России смогут получить надбавку к пенсии в размере 5600 рублей. Об этом пишет PRIMPRESS.

В частности, надбавка ждет пожилых жителей Мурманской области в связи с тем, что в регионе был пересмотрен уровень прожиточного минимума.

Российские Военно-космические силы (ВКС) уничтожили базу террористов в сирийской провинции Идлиб, сообщает издание «Русская весна» со ссылкой на собственный конфиденциальный источник. В результате спецоперации были уничтожены более сотни боевиков.

Протесты в Белоруссии завершатся через три года уходом Александра Лукашенко с поста президента страны. Об этом политолог Марат Баширов заявил «Комсомольской правде».

По его мнению, Лукашенко нейтрализовал протестующих в Минске сигналами о том, что ситуация в стране будет меняться, в результате чего конфликт вышел из острой фазы.

Соцсети

Убитая в Санкт-Петербурге преподавательница биохимии в Технологическом институте оказалась моделью. Об этом сообщает «Комсомольская правда» в своем Telegram-канале.

По данным издания, 34-летняя Екатерина Антонцева скопила на такой подработке несколько миллионов рублей, которые хранила дома. Но мотивом убийства стали не деньги.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заверил, что Баку пойдёт в карабахском вопросе до конца. Об этом он заявил, выступая с обращением к нации.

Мы поставили на колени Армению на поле боя, — сказал президент.

Реакция на невероятно трогательный и эмоциональный уход из спорта великого бойца.