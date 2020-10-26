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Пока вы не уснули: Крым отомстит Украине за водную блокаду

Сергей Василенок
26 минут назад
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Путин поставил ультиматум НАТО

Президент Владимир Путин заявил о готовности России предпринять дополнительные шаги по деэскалации обстановки в Европе и отказаться от размещения на европейской части страны ракет 9М729, но «только при условии встречных шагов со стороны стран НАТО». Соответствующее заявление опубликовано на сайте Кремля.

Мишустин принял решение по льготам на оплату ЖКХ

Правительство приняло решение о временном продлении беззаявительного порядка получения субсидий по оплате ЖКХ. Об этом сообщил в понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин, открывая оперативное совещание с вице-премьерами.
"Правительство продлевает временный порядок предоставления субсидий на оплату коммунальных услуг до конца года, соответствующее постановление правительства подписано", - сказал он.

В Крыму готовят ответ Украине за водную блокаду

Водная блокада Крыма со стороны Украины – это месть жителям полуострова за то, что они проголосовали за вхождение региона в состав Российской Федерации, заявил журналистам издания «Имхо-клуб» постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов.

Эрдоган сделал провокационное заявление по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал провокационное заявление по Сирии, отметив, что турков, в отличие от россиян, на помощь позвал «угнетенный народ». Об этом пишет «Царьград».
«Культура турецкого народа основана на принципе социальной справедливости, наглядным примером чему является поддержка жителей Сирии», - подчеркнул турецкий лидер.

Тысячи протестующих заполонили центр Минска

Тысячи протестующих студентов и пенсионеров заполонили проспект Независимости в Минске. Видеозапись опубликовал Telegram-канал новостного издания Tut.by.
Многотысячная колонна идет в сторону площади Победы. Одновременно студенческая акция проходит у одного из корпусов Белорусского государственного университета (БГУ).

Тысячи россиян получат надбавку к пенсии

В следующем году тысячи жителей России смогут получить надбавку к пенсии в размере 5600 рублей. Об этом пишет PRIMPRESS.
В частности, надбавка ждет пожилых жителей Мурманской области в связи с тем, что в регионе был пересмотрен уровень прожиточного минимума.

Россия одним ударом уничтожила сотню боевиков в Сирии

Минобороны Азербайджан Facebook
Российские Военно-космические силы (ВКС) уничтожили базу террористов в сирийской провинции Идлиб, сообщает издание «Русская весна» со ссылкой на собственный конфиденциальный источник. В результате спецоперации были уничтожены более сотни боевиков.

Названа дата ухода Лукашенко

Протесты в Белоруссии завершатся через три года уходом Александра Лукашенко с поста президента страны. Об этом политолог Марат Баширов заявил «Комсомольской правде».
По его мнению, Лукашенко нейтрализовал протестующих в Минске сигналами о том, что ситуация в стране будет меняться, в результате чего конфликт вышел из острой фазы.

Стало известно, зачем убийца отрезал палец учительнице

Соцсети
Убитая в Санкт-Петербурге преподавательница биохимии в Технологическом институте оказалась моделью. Об этом сообщает «Комсомольская правда» в своем Telegram-канале.
По данным издания, 34-летняя Екатерина Антонцева скопила на такой подработке несколько миллионов рублей, которые хранила дома. Но мотивом убийства стали не деньги.

Алиев: «Мы поставили на колени Армению на поле боя»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заверил, что Баку пойдёт в карабахском вопросе до конца. Об этом он заявил, выступая с обращением к нации.
Мы поставили на колени Армению на поле боя, — сказал президент.

«Со времён Джордана так не уходил никто»

Реакция на невероятно трогательный и эмоциональный уход из спорта великого бойца.
Главный турнир года в смешанных единоборствах завершился сенсацией: на UFC 254 непобеждённый Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры. Но сначала россиянин спокойно расправился с американцем Джастином Гэтжи, поймав того на «треугольник» уже во втором раунде.
В мире,Джастин Гэтжи,Марат Баширов,Хабиб Нурмагомедов,Георгий Мурадов,Александр Лукашенко,Реджеп Эрдоган,Ильхам Алиев,Владимир Путин,Министерство обороны,НАТО,Комсомольская правда,Царьград ТВ,Reuters,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,Республика Крым,Украина,
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