Тысячи протестующих заполонили центр Минска

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Тысячи протестующих студентов и пенсионеров заполонили центр Минска 

Lenta.ru 50 минут назад
Тысячи протестующих студентов и пенсионеров заполонили проспект Независимости в Минске. Видеозапись опубликовал Telegram-канал новостного издания Tut.by.
Многотысячная колонна идет в сторону площади Победы. Одновременно студенческая акция проходит у одного из корпусов Белорусского государственного университета (БГУ).
По данным РИА Новости, в центр Минска сейчас направляется колонна силовиков из Уручья.
Ранее 26 октября сообщалось, что акции протеста начались в ряде белорусских вузов. Студенты поддерживают рабочих государственных предприятий, вышедших на забастовку.
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25 октября истек срок ультиматума, который лидер оппозиции Светлана Тихановская выдвинула президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Она потребовала, чтобы он ушел в отставку, на улицах прекратилось насилие и все политзаключенные были освобождены.
В связи с этим Тихановская объявила о начале общенациональной забастовки с понедельника, 26 октября. «Белорусы сделают этот шаг, потому что их слово — закон. Закон, которого нас пытались лишить, но который мы обязательно вернем. И в этом нам поможет наше главное мирное оружие — солидарность», — пояснила она.
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В мире , Видео , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко
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