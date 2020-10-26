Тысячи протестующих заполонили центр Минска

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Тысячи протестующих студентов и пенсионеров заполонили проспект Независимости в Минске . Видеозапись опубликовал Telegram -канал новостного издания Tut.by.

Многотысячная колонна идет в сторону площади Победы. Одновременно студенческая акция проходит у одного из корпусов Белорусского государственного университета (БГУ).

По данным РИА Новости , в центр Минска сейчас направляется колонна силовиков из Уручья.

Ранее 26 октября сообщалось , что акции протеста начались в ряде белорусских вузов. Студенты поддерживают рабочих государственных предприятий, вышедших на забастовку.