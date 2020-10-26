По его словам, российские власти могут дать "зеркальный ответ", но пока этого не делают.

Проблемы с водой в Крыму обострились после присоединения к России в 2014 году по итогам референдума. Украина не признала результаты голосования и перекрыла подачу днепровской воды по Северо-Крымскому каналу. Украинские политики неоднократно заявляли, что подача воды буде возобновлена только тогда, когда Крым вернется в состав Украины.

Георгий Мурадов отметил, что в разное время крымские чиновники предлагали украинским властям восстановить водоснабжение за большие деньги, поскольку от блокады пострадали обширные сельскохозяйственные угодья. Однако всякий раз Киев отвечал отказом. Постпред российского президента отметил, что российские власти могли бы перекрыть левый приток Днепра — реку Десну, что стало бы адекватной реакцией на водную блокаду полусторова, но к такому решению конфликта «пока» никто не пришел.

Мурадов также напомнил, что на юге Украины в 2014 году были уничтожены линии электропередач, по которым Крым снаюжался электроэнергией. По его словам, диверсия произошла прямо перед зимой, чтобы «люди как следует пострадали в холода». Вышеуказанные действия Мурадов сравнил с актами терроризма, которые, по его словам, караются в соответствии с международным законодательством.

По ее словам, на протяжении нескольких лет страдает экосистема полуострова: почвы засоляются и заболачиваются, что провоцирует исчезновение многих видов флоры и фауны. Снижение показателей плодородности почвы в свою очередь приводит к ухудшению состояния здоровья людей.