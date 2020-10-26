Ещё
Далее:
Читайте также:
Моника Беллуччи в своих лучших ролях
Моника Беллуччи в своих лучших ролях Скорее смотреть ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

В Крыму готовят ответ Украине за водную блокаду 

Павел Тиунов 39 минут назад
Водная блокада Крыма со стороны Украины — это месть жителям полуострова за то, что они проголосовали за вхождение региона в состав Российской Федерации, заявил журналистам издания «Имхо-клуб» постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов.
По его словам, российские власти могут дать "зеркальный ответ", но пока этого не делают.
Проблемы с водой в Крыму обострились после присоединения к России в 2014 году по итогам референдума. Украина не признала результаты голосования и перекрыла подачу днепровской воды по Северо-Крымскому каналу. Украинские политики неоднократно заявляли, что подача воды буде возобновлена только тогда, когда Крым вернется в состав Украины.
Кремль ответил Киеву по поводу водоснабжения Крыма
Георгий Мурадов отметил, что в разное время крымские чиновники предлагали украинским властям восстановить водоснабжение за большие деньги, поскольку от блокады пострадали обширные сельскохозяйственные угодья. Однако всякий раз Киев отвечал отказом. Постпред российского президента отметил, что российские власти могли бы перекрыть левый приток Днепра — реку Десну, что стало бы адекватной реакцией на водную блокаду полусторова, но к такому решению конфликта «пока» никто не пришел.
Мурадов также напомнил, что на юге Украины в 2014 году были уничтожены линии электропередач, по которым Крым снаюжался электроэнергией. По его словам, диверсия произошла прямо перед зимой, чтобы «люди как следует пострадали в холода». Вышеуказанные действия Мурадов сравнил с актами терроризма, которые, по его словам, караются в соответствии с международным законодательством.
Ранее, как сообщал «Рамблер», депутат Государственной Думы РФ Наталья Поклонская заявила, что водная блокада Крыма со стороны Украины грозит полуострову гуманитарной и экологической катастрофами.
По ее словам, на протяжении нескольких лет страдает экосистема полуострова: почвы засоляются и заболачиваются, что провоцирует исчезновение многих видов флоры и фауны. Снижение показателей плодородности почвы в свою очередь приводит к ухудшению состояния здоровья людей.
Комментарии 12
В мире , Видео , Георгий Мурадов , Наталья Поклонская , Госдума
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бумеранг предателя: Пашинин пожаловался на жизнь
Бумеранг предателя: Пашинин пожаловался на жизнь
Умер Успенский
Умер Успенский
Концерт Бузовой закончился скандалом и массовой оргией
Концерт Бузовой закончился скандалом и массовой оргией
Ереван выбрал США вместо России
Ереван выбрал США вместо России
Видео
Учения по противовоздушной обороне попали на видео
00:44
Учения по противовоздушной обороне попали на видео
Опубликовано видео избиения актера фильма «Т-34»
00:27
Опубликовано видео избиения актера фильма «Т-34»
Протесты против закона об абортах в Польше попали на видео
04:02
Протесты против закона об абортах в Польше попали на видео
Байден перепутал Трампа с Джорджем Бушем и попал на видео
00:27
Байден перепутал Трампа с Джорджем Бушем и попал на видео
Акции солидарности студентов белорусских вузов попали на видео
00:55
Акции солидарности студентов белорусских вузов попали на видео
Актера фильма «Т-34» избили на глазах жены и сына
00:27
Актера фильма «Т-34» избили на глазах жены и сына
Происшествия
Тысячи протестующих заполонили центр Минска
00:43
Тысячи протестующих заполонили центр Минска
В мире
Массовая гибель рыбы в кубанской реке попала на видео
00:29
Массовая гибель рыбы в кубанской реке попала на видео
Происшествия
На Сахалине терпит бедствие сухогруз с экипажем
00:24
На Сахалине терпит бедствие сухогруз с экипажем
Происшествия
Главный враг: Байден счел РФ угрозой для США
00:55
Главный враг: Байден счел РФ угрозой для США
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение