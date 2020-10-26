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Убитая в Петербурге преподавательница с отрезанным пальцем оказалась моделью 

Lenta.ru 46 минут назад
Стало известно, зачем убийца отрезал палец учительнице
Фото: Соцсети
Убитая в Санкт-Петербурге преподавательница биохимии в Технологическом институте оказалась моделью. Об этом сообщает «Комсомольская правда» в своем Telegram-канале.
По данным издания, 34-летняя Екатерина Антонцева скопила на такой подработке несколько миллионов рублей, которые хранила дома. Но мотивом убийства стали не деньги.
По данным следствия, вечером 22 октября знакомый Антонцевой 1984 года рождения задушил ее на почве личных неприязненных отношений. Мужчина задержан.
В Петербурге нашли тело учительницы с отрезанным пальцем
Он отрезал погибшей большой палец правой руки для разблокировки ее мобильного телефона, чтобы стереть их интимную переписку.
Ранее 26 октября сообщалось об обнаружении тела преподавательницы-биохимика в квартире дома на улице Димитрова. У женщины смертельная травма шеи и была отрезана фаланга пальца. По предварительным данным, злоумышленник отделил конечность, чтобы разблокировать смартфон убитой с помощью отпечатка. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).
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Происшествия , СКР , Санкт-Петербург
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