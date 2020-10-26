Стало известно, зачем убийца отрезал палец учительнице

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Убитая в Санкт-Петербурге преподавательница биохимии в Технологическом институте оказалась моделью. Об этом сообщает «Комсомольская правда» в своем Telegram -канале.

По данным издания, 34-летняя Екатерина Антонцева скопила на такой подработке несколько миллионов рублей, которые хранила дома. Но мотивом убийства стали не деньги.

По данным следствия, вечером 22 октября знакомый Антонцевой 1984 года рождения задушил ее на почве личных неприязненных отношений. Мужчина задержан.

Он отрезал погибшей большой палец правой руки для разблокировки ее мобильного телефона, чтобы стереть их интимную переписку.