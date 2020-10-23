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Пока вы не уснули: российские военные пригрозили Японии 

Сергей Василенок 1 час назад
Пока вы не уснули: российские военные пригрозили Японии
Фото: ТАСС
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Русский солдат погиб в Нагорном Карабахе

В Нагорном Карабахе погиб 19-летний солдат Александр Нечаев — выходец из молоканского села Лермонтово в Армении, в котором преимущественно проживают русские.
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Швеция вооружается против России

© CC BY-SA 2.0, Axel Oweling/Regeringskansliet
Более 200 лет Швеция оставалась в стороне от войн. Сейчас она наращивает вооружения, чтобы защититься от очевидных новых угроз в районе Балтийского моря.
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Трамп назвал виновных в потере Украиной Крыма

Предыдущая администрация США виновата в том, что допустила воссоединение Крыма с Россией, заявил американский президент Дональд Трамп на теледебатах с Джо Байденом.
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Полицейские жестко задержали россиянина без маски

В городе Березники Пермском крае полицейские жестко задержали местного жителя за отсутствие маски в магазине, сообщает издание 59.ru.
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Путин высказался о возможности локдауна

Ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 должны вводиться очень аккуратно. Об этом, как сообщает пресс-служба Кремля, заявил президент России Владимир Путин.
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"Прошу вас": глава Карабаха обратился к Путину

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян обратился с письмом к российскому лидеру Владимиру Путину, в котором призвал «сделать все возможное для прекращения боевых действий».
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"Один взрыв в толпе": Лукашенко обратился к белорусам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает против проведения митинга в свою поддержку в Минске.
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В России появился новый автомобильный штраф

Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении штрафов за неоплаченный проезд по платным дорогам. Размер штрафа будет составлять 5,5 тысяч рублей.
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ЦБ принял решение по ключевой ставке

Совет директоров Центробанка на очередном совещании оставил ключевую ставку на текущем уровне 4,25%, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти». Ранее такой исход событий был предсказан финансовыми аналитиками.
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Российские военные пригрозили Японии и США на море

Российские военные наглядно продемонстрировали японским и американским властям, что будут отстаивать территорию Курильских островов, если нужно с помощью силы.
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Комментарии 66
В мире , Джозеф Байден , Александр Лукашенко , Дональд Трамп , Владимир Путин , Александр Нечаев , Араик Арутюнян , Госдума , Администрация США , Центральный банк России , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Reuters
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