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В Нагорном Карабахе погиб 19-летний солдат Александр Нечаев — выходец из молоканского села Лермонтово в Армении, в котором преимущественно проживают русские.

© CC BY-SA 2.0, Axel Oweling/Regeringskansliet

Более 200 лет Швеция оставалась в стороне от войн. Сейчас она наращивает вооружения, чтобы защититься от очевидных новых угроз в районе Балтийского моря.

Предыдущая администрация США виновата в том, что допустила воссоединение Крыма с Россией, заявил американский президент Дональд Трамп на теледебатах с Джо Байденом

В городе Березники Пермском крае полицейские жестко задержали местного жителя за отсутствие маски в магазине, сообщает издание 59.ru.

Ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 должны вводиться очень аккуратно. Об этом, как сообщает пресс-служба Кремля, заявил президент России Владимир Путин.

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян обратился с письмом к российскому лидеру Владимиру Путину, в котором призвал «сделать все возможное для прекращения боевых действий».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает против проведения митинга в свою поддержку в Минске.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении штрафов за неоплаченный проезд по платным дорогам. Размер штрафа будет составлять 5,5 тысяч рублей.

Совет директоров Центробанка на очередном совещании оставил ключевую ставку на текущем уровне 4,25%, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти». Ранее такой исход событий был предсказан финансовыми аналитиками.

Российские военные наглядно продемонстрировали японским и американским властям, что будут отстаивать территорию Курильских островов, если нужно с помощью силы.