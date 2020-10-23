«Прошу вас»: глава Карабаха обратился к Путину 

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян обратился с письмом к российскому лидеру Владимиру Путину, в котором призвал «сделать все возможное для прекращения боевых действий». Об этом сообщает Sputnik Армения.
Как сообщал «Рамблер», конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе перешел в острую фазу 27 сентября. 10 октября по итогам переговоров глав МИД России, Армении и Азербайджана Ереван и Баку объявили гуманитарное перемирие. С тех пор конфликтующие стороны неоднократно обвиняли друг друга в его нарушении.
20 октября президент Азербайджана объявил о взятии ряда населенных пунктов в Нагорном Карабахе, в том числе города Зенгилан. А армянский лидер констатировал, что на данном этапе конфликт не имеет политического решения.
В своем обращении к Владимиру Путину Араик Арутюнян заявил, что Азербайджан «продолжает проводить политику геноцида».
«Прошу Вас сделать все возможное для прекращения боевых действий и возобновления политических процессов в зоне азербайджано-карабахского конфликта», — заявил он.
Арутюнян также напомнил, что отношения между странами имеют многовековую историю и в самых сложных ситуациях Россия всегда протягивала руку помощи этой части армянского народа.
«Особо хочу подчеркнуть, что на всех этапах урегулирования азербайджано-карабахского конфликта Россия неукоснительно соблюдает положения международного права и мирного урегулирования конфликта на основе принципа неприменения силы и угрозы силы», — заявил Арутюнян.