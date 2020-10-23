«Прошу вас»: глава Карабаха обратился к Путину 

Все новости на карте

Как сообщал «Рамблер», конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе перешел в острую фазу 27 сентября. 10 октября по итогам переговоров глав МИД России , Армении и Азербайджана Ереван и Баку объявили гуманитарное перемирие. С тех пор конфликтующие стороны неоднократно обвиняли друг друга в его нарушении.

20 октября президент Азербайджана объявил о взятии ряда населенных пунктов в Нагорном Карабахе, в том числе города Зенгилан. А армянский лидер констатировал, что на данном этапе конфликт не имеет политического решения.

В своем обращении к Владимиру Путину Араик Арутюнян заявил, что Азербайджан «продолжает проводить политику геноцида».

«Прошу Вас сделать все возможное для прекращения боевых действий и возобновления политических процессов в зоне азербайджано-карабахского конфликта», — заявил он.

Арутюнян также напомнил, что отношения между странами имеют многовековую историю и в самых сложных ситуациях Россия всегда протягивала руку помощи этой части армянского народа.