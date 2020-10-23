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Лукашенко отказался от митинга в свою поддержку 

Артём Кульша 27 минут назад
«Один взрыв в толпе»: Лукашенко обратился к белорусам
Фото: ТАСС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает против проведения митинга в свою поддержку в Минске. Об этом, как сообщает БЕЛТА, он заявил сам.
Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», Федерация профсоюзов Белоруссии объявила об организации совместно с другими общественными организациями масштабного митинга в поддержку Лукашенко в Минске.
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Сегодня белорусский президент заявил, что около 250-300 тысяч человек выразили желание посетить это мероприятие. Он назвал эту цифру большой и сообщил, что выступает против проведения акции.

«Это будет коллапс. Мы парализуем полностью Минск. Человек едет Батьку поддержать, но он же Батьку хочет и увидеть. А как он увидит? И главное — мы не обеспечим безопасность людей. Вот что главное. Мы уже получаем эту информацию. Один взрыв где-то в толпе, и люди начнут давить, как на Немиге», — заявил Лукашенко.

9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл Лукашенко. После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста.
10 октября Лукашенко встретился с задержанными оппозиционерами, в том числе бизнесменом Юрием Воскресенским. 11 октября Воскресенский вышел на свободу и сообщил, что получил поручение готовить предложения к поправкам в Конституцию и освобождению других оппозиционеров.
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Комментарии 1
В мире , Юрий Воскресенский , Александр Лукашенко
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