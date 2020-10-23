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Русский солдат погиб в Нагорном Карабахе 

Lenta.ru 24 минуты назад
Русский солдат погиб в Нагорном Карабахе
Фото: ТАСС
В Нагорном Карабахе погиб 19-летний солдат Александр Нечаев — выходец из молоканского села Лермонтово в Армении, в котором преимущественно проживают русские. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo военного корреспондента Семена Пегова.
Нечаев проходил срочную службу. Он погиб несколько дней назад в ходе боев под Гадрутом.
Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан приняли решение о прекращении огня по гуманитарным соображениям c 00:00 по местному времени 18 октября. Вместе с тем стороны обвинили друг друга в обстрелах и несоблюдении перемирия.
Армянское командование теряет контроль над войсками
Молокане появились в России в XVIII веке как течение, близкое к евангельскому протестантизму. В XIX веке последователи вероучения подвергались преследованиям. Часть молокан оставила свои дома в губерниях центральной части Российской империи и уехала, некоторые были отосланы в Закавказье — прежде всего, на территорию современной Армении. Несколько молоканских сел существуют в Армении по сей день. Среди них — Лермонтово и Фиолетово.
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В мире , Война, Карабах , Семен Пегов , Александр Нечаев , Азербайджан , Армения
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