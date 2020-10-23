Российские военные пригрозили Японии и США на море 

Российские военные наглядно продемонстрировали японским и американским властям, что будут отстаивать территорию Курильских островов, если нужно с помощью силы, сообщает «ПолитРоссия» со ссылкой на китайских журналистов из издания Sohu. Речь о прошедших недавно морских учениях.

Китайцы отметили, что ранее Токио посетил госсекретарь США Майк Помпео. После консультации с американским чиновником японцы провели масштабные военные учения, в рамках которых отработали оперативную высадку десанта на острова. Аналитик полагают, что таким образом Япония продемонстрировала России, что готова к силовому методу решения вопроса о принадлежности Курил.

Москва медлить с ответом не стала. Ввязавшись в оригинальный диалог, российские военные показали свою мощь: они вывели в Японское море корабли и отработали стрельбу крылатыми ракетами по подводным целям вероятного противника. Таким образом, полагают журналисты, россияне не только предупредили Токио о последствиях необдуманного решения, но и отправили сигнал Вашингтону, чтобы США не вмешивались не в свое дело.

«Путин одним маневром поймал двух зайцев разрушив совместный план США и Японии», — говорится в статье.

Ранее, как сообщал «Рамблер», китайские журналисты из издания «Чжунго цзюньван» сообщили, что Финляндия закупает вооружение у США из-за угрозы нападения со стороны России. По их словам, в настоящее время речь идет о приобретении более 130 истребителей и противотанкового оружия.