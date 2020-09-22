Пока вы не уснули: раскрыты детали «сдачи» США Крыма 

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Кремль ответил на требование Навального

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, как в Кремле относятся к требованию блогера Алексея Навального вернуть одежду.

Раскрыта роль Обамы в «сдаче» Крыма

Бывший советник пятого президента Украины Петра Порошенко Давид Жвания заявил, что Крым был «сдан» украинскими властями по просьбе бывшего американского лидера Барака Обамы.

Су-30 разбился под Тверью

Самолет Су-30 упал в лесу Тверской области, летчики успели катапультироваться.

Найдено решение водного кризиса в Крыму

Крым может использовать израильский опыт покрытия вододефицита в регионе путем установки станций опреснения морской воды, заявила заведующая кафедрой геоэкологии Таврической академии Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского Татьяна Бобра.

ООН сообщила о гибели более 3000 жителей Донбасса

Миссия ООН по правам человека на Украине зафиксировала гибель 3367 мирных жителей в Донбассе с начала конфликта.

Уничтожение Су-22 попало на видео

Уничтожение истребителя-бомбардировщика Су-22 ВВС Сирии, сбитого израильским зенитным ракетным комплексом (ЗРК) в июле 2018 года, попало на видео.

"Я убил Джона": убийца Леннона впервые извинился

Убийца Джона Леннона Марк Чепмен впервые за 40 лет решил попросить прощения у вдовы певца Йоко Оно.

Макаревич раскрыл свою «довольно большую» пенсию

Музыкант рассказывает, что он, в отличие от других людей, получает «довольно большую пенсию», потому что помимо звания Народного артиста Российской федерации, он также является «Ветераном труда».

РФ предсказали настоящую девальвацию

Аналитик финансовой группы «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский в беседе с журналистом «Фонтанка.ру» предположил, что в скором будущем курс доллара может скакнуть выше 100 рублей.

Пенсии россиян оказались под угрозой