Пока вы не уснули: раскрыты детали «сдачи» США Крыма 

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Кремль ответил на требование Навального
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, как в Кремле относятся к требованию блогера Алексея Навального вернуть одежду.
Раскрыта роль Обамы в «сдаче» Крыма
Бывший советник пятого президента Украины Петра Порошенко Давид Жвания заявил, что Крым был «сдан» украинскими властями по просьбе бывшего американского лидера Барака Обамы.
Су-30 разбился под Тверью
Самолет Су-30 упал в лесу Тверской области, летчики успели катапультироваться.
Найдено решение водного кризиса в Крыму
Крым может использовать израильский опыт покрытия вододефицита в регионе путем установки станций опреснения морской воды, заявила заведующая кафедрой геоэкологии Таврической академии Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского Татьяна Бобра.
ООН сообщила о гибели более 3000 жителей Донбасса
Миссия ООН по правам человека на Украине зафиксировала гибель 3367 мирных жителей в Донбассе с начала конфликта.
Уничтожение Су-22 попало на видео
Уничтожение истребителя-бомбардировщика Су-22 ВВС Сирии, сбитого израильским зенитным ракетным комплексом (ЗРК) в июле 2018 года, попало на видео.
"Я убил Джона": убийца Леннона впервые извинился
Убийца Джона Леннона Марк Чепмен впервые за 40 лет решил попросить прощения у вдовы певца Йоко Оно.
Макаревич раскрыл свою «довольно большую» пенсию
Музыкант рассказывает, что он, в отличие от других людей, получает «довольно большую пенсию», потому что помимо звания Народного артиста Российской федерации, он также является «Ветераном труда».
РФ предсказали настоящую девальвацию
Аналитик финансовой группы «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский в беседе с журналистом «Фонтанка.ру» предположил, что в скором будущем курс доллара может скакнуть выше 100 рублей.
Пенсии россиян оказались под угрозой
Аналитик «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган рассказал, что россияне, которые хранят пенсию на картах и не тратят ее, могут лишиться выплат.