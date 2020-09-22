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Пока вы не уснули: раскрыты детали «сдачи» США Крыма 

Сергей Василенок 1 час назад
Пока вы не уснули: раскрыты детали «сдачи» США Крыма
Фото: Reuters
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В мире , Дмитрий Голубовский , Алексей Навальный , Дмитрий Песков , Барак Обама , Михаил Коган , Петр Порошенко , Джон Леннон , Давид Жвания , ООН , Фонтанка.Ру , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Reuters , Республика Крым , США
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