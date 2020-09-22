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В Кремле рассказали, как относятся к требованию Навального вернуть одежду 

Газета.Ru 1 час назад
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, как в Кремле относятся к требованию блогера Алексея Навального вернуть одежду, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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Песков отметил, в Кремле не занимаются вопросами одежды.

"При всем уважении к пациенту, мы одеждой не занимаемся — это не наш профиль", — добавил Песков.

Он рассказал, что в администрации президента до этого слышали, что "сопровождающие пациента лица увезли большое количество доказательств".
Ранее Навальный потребовал вернуть его одежду, так как 30 суток доследственной проверки истекли. По его словам, перед отправлением в Берлин с него сняли всю одежду и оставили его "абсолютно голым".
20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Более двух недель он находился в коме. Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Врачи Charite заявили об интоксикации Навального субстанцией группы блокаторов холинэстераз. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы "Новичок", но соответствующих доказательств не предоставили.
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Политика , Видео , Алексей Навальный , Дмитрий Песков , Администрация Президента РФ , Газета.Ru
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