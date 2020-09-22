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Истребитель Су-30 потерпел крушение в России 

Алиса Селезнёва 8 минут назад
Су-30 разбился в России
Фото: ТАСС
Самолет Су-30 упал в лесу Тверской области, летчики успели катапультироваться. Об этом сообщает РИА Новости.
Новость дополняется.
Армия , Происшествия , Тверская Область
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