Раскрыта роль Обамы в «сдаче» Крыма

По его словам, американские власти запретили лидерам государственного переворота 2014 года посылать армию и вооруженных националистов на защиту Крыма.

«Администрация Обамы играла в какие-то свои игры с [президентом России Владимиром] Путиным, и Крым стал пешкой на шахматной доске. Крым сдали России с какой-то целью. Просто спустили нам команду "не дергаться", ничего не предпринимать», — рассказал Жвания.

Он считает, что украинские власти в 2014 сами были рады избавиться от Крыма, так как понимали, что население полуострова их ненавидит.