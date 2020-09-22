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На Украине заявили о «сдаче» Крыма по просьбе Обамы 

Lenta.ru 30 минут назад
Раскрыта роль Обамы в «сдаче» Крыма
Фото: Reuters
Бывший советник пятого президента Украины Петра Порошенко Давид Жвания заявил, что Крым был «сдан» украинскими властями по просьбе бывшего американского лидера Барака Обамы. Об этом сообщает «Страна.ua».
По его словам, американские власти запретили лидерам государственного переворота 2014 года посылать армию и вооруженных националистов на защиту Крыма.

«Администрация Обамы играла в какие-то свои игры с [президентом России Владимиром] Путиным, и Крым стал пешкой на шахматной доске. Крым сдали России с какой-то целью. Просто спустили нам команду "не дергаться", ничего не предпринимать», — рассказал Жвания.

Он считает, что украинские власти в 2014 сами были рады избавиться от Крыма, так как понимали, что население полуострова их ненавидит.
В апреле 2019-го Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по фактам возможной умышленной сдачи украинскими властями Крыма. В деле упомянуты Арсений Яценюк, Александр Турчинов, Андрей Парубий, Валентин Наливайченко, Виталий Кличко, Юрий Луценко и другие политики, занимавшие в 2015 году руководящие посты.
Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. В том же году США, страны Евросоюза и некоторые другие государства ввели против России санкции из-за присоединения полуострова. Киев считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав крымских татар. Российские власти опровергают обвинения.
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В мире , Политика , Украина , Юрий Луценко , Виталий Кличко , Александр Турчинов , Барак Обама , Петр Порошенко , Давид Жвания , Арсений Яценюк , Андрей Парубий , Валентин Наливайченко , ЕС , Администрация США , Республика Крым
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