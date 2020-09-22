Миссия ООН по правам человека на Украине зафиксировала гибель 3367 мирных жителей в Донбассе с начала конфликта, более 7 тысяч человек получили ранения, заявила во вторник на брифинге глава миссии Матильда Богнер.

"С момента начала конфликта общее число погибших гражданских достигло 3367, более 7 тысяч человек получили травмы и ранения", — сказала Богнер.

При этом, по ее словам, с 1 января по 31 июля мониторинговая миссия ООН зафиксировала гибель 107 гражданских, из них 18 человек были убиты. Также были зафиксированы 89 раненых. "Это на 10% меньше, чем за тот же период прошлого года", — отметила Богнер.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.