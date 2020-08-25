Пока вы не уснули: В Европе отворачиваются от российского газа 

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Путин потребовал взять коллекторов под контроль
Президент России Владимир Путин попросил главу Федеральной службы судебных приставов (ФСПП) Дмитрия Аристова взять работу коллекторов под контроль.
Предсказан исход войны Белоруссии и Польши
В случае вооруженного конфликта между Белоруссией и Польшей быструю победу одержит Минск, так как военные возможности двух государств несопоставимы.
В РФ Украине пригрозили судом из-за воды для Крыма
Крым имеет законное право получать днепровскую воду по Северо-Крымскому каналу, готов отстоять его в международных инстанциях и не позволит никому спекулировать на этой теме, заявил депутат Госдумы РФ Андрей Козенко.
Песков оценил заявления западных СМИ о Навальном
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не понимают спешки, с которой немецкие врачи объявили об отравлении оппозиционера Алексея Навального.
Украина применит газовый шантаж в Крыму
В Киеве тестируют возможность возобновления водоснабжения Крыма на коммерческой основе, считает депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара.
Противники Лукашенко пошли на усиление
В Россию с двухдневным визитом прибыл замгоссекретаря США Стивен Бигэн. Он проведет переговоры с Сергеем Лавровым. Главная тема — политический кризис в Белоруссии.