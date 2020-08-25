Кровавая бойня в Ингушетии: пострадали 12 человек

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Судьба Белоруссии. Главное

Кровавая бойня в Ингушетии: есть пострадавшие 

Павел Тиунов и ещё 11 19 минут назад
Массовую драку и перестрелку устроили две ингушские семьи, каждая из которых пыталась устроить своего человека на должность в руководстве поселковой администрации, сообщает Telegram-канал Baza. По данным журналистов, пострадали 12 человек.
Инцидент произошел в населенном Сунженском районе Ингушетии. По данным Telegram-канала Life Shot конфликт возник между членами семей Херзаули и Хациевых. И с одной, и с другой стороны выдвигался кандидат на руководящую должность в администрации поселка Нестеровское.
Встреча между соперниками началась со словесной перепалки, которая быстро переросла в потасовку с применением ножей и огнестрельного оружия. Изначально СМИ сообщали о девяти пострадавших, позже количество травмированных в результате конфликта выросло до 12 человек.
На видео, опубликованном в Telegram-канале Life Shot запечатлено оказание первой помощи раненому: ему перебинтовывают ногу подручными средствами. Известно, что одному из пострадавших потребовалась операция, его состояние оценивается как тяжелое. Еще один человек находится в состоянии средней степени тяжести.
Журналисты подчеркивают, что у госпитализированных участников потасовки диагностированы огнестрельные ранения, резаные и рубленые раны, а также сотрясения мозга и переломы. На вопрос о том, где были получены травмы, один из пострадавших заявил, что «упал на камень трижды». Расследование продолжается.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Санкт-Петербурге двое пьяных дагестанцев ножом ранили местного жителя, который сделал им замечание за непристойное поведение в обществе.
Комментарии 66
Происшествия , Видео , Катастрофы , Пожары , Республика Ингушетия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опозоренная невеста борца Сидакова сбежала в Москву
Опозоренная невеста борца Сидакова сбежала в Москву
Стали известны итоги обследования мозга Навального
Стали известны итоги обследования мозга Навального
Свергнут ли Лукашенко: мнение экспертов
Свергнут ли Лукашенко: мнение экспертов
Протесты в Белоруссии: Тихановская назвала число погибших
Протесты в Белоруссии: Тихановская назвала число погибших
Видео
Опубликовано видео инцидента с шарами на белорусско-литовской границе
00:31
Опубликовано видео инцидента с шарами на белорусско-литовской границе
Массовая драка туристов с охранниками на пляже в Сочи попала на видео
00:34
Массовая драка туристов с охранниками на пляже в Сочи попала на видео
Пилот MotoGP спрыгнул с мотоцикла на скорости 230 километров в час и попал на видео
00:26
Пилот MotoGP спрыгнул с мотоцикла на скорости 230 километров в час и попал на видео
«Безумно удачная» шайба Радулова в плей-офф НХЛ попала на видео
01:05
«Безумно удачная» шайба Радулова в плей-офф НХЛ попала на видео
Стас Барецкий подрался с солистом группы «Корни» и попал на видео
00:21
Стас Барецкий подрался с солистом группы «Корни» и попал на видео
Опубликовано видео с конкурса «Снайперский рубеж»
01:21
Опубликовано видео с конкурса «Снайперский рубеж»
Армия
Туристов из горящей Анапы эвакуировали за деньги
00:36
Туристов из горящей Анапы эвакуировали за деньги
Происшествия
Отдыхающие в Крыму россиянки массово забеременели
01:45
Отдыхающие в Крыму россиянки массово забеременели
Общество
Кровавая бойня в Ингушетии: пострадали 12 человек
01:15
Кровавая бойня в Ингушетии: пострадали 12 человек
Происшествия Катастрофы
В России бьют тревогу: военная техника оказалась зависима от США
02:14
В России бьют тревогу: военная техника оказалась зависима от США
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение