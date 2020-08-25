Кровавая бойня в Ингушетии: пострадали 12 человек

Массовую драку и перестрелку устроили две ингушские семьи, каждая из которых пыталась устроить своего человека на должность в руководстве поселковой администрации, сообщает Telegram-канал Baza. По данным журналистов, пострадали 12 человек.

Инцидент произошел в населенном Сунженском районе Ингушетии . По данным Telegram-канала Life Shot конфликт возник между членами семей Херзаули и Хациевых. И с одной, и с другой стороны выдвигался кандидат на руководящую должность в администрации поселка Нестеровское.

Встреча между соперниками началась со словесной перепалки, которая быстро переросла в потасовку с применением ножей и огнестрельного оружия. Изначально СМИ сообщали о девяти пострадавших, позже количество травмированных в результате конфликта выросло до 12 человек.

На видео, опубликованном в Telegram-канале Life Shot запечатлено оказание первой помощи раненому: ему перебинтовывают ногу подручными средствами. Известно, что одному из пострадавших потребовалась операция, его состояние оценивается как тяжелое. Еще один человек находится в состоянии средней степени тяжести.

Журналисты подчеркивают, что у госпитализированных участников потасовки диагностированы огнестрельные ранения, резаные и рубленые раны, а также сотрясения мозга и переломы. На вопрос о том, где были получены травмы, один из пострадавших заявил, что «упал на камень трижды». Расследование продолжается.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в Санкт-Петербурге двое пьяных дагестанцев ножом ранили местного жителя, который сделал им замечание за непристойное поведение в обществе.