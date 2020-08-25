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Песков оценил заявления западных СМИ о Навальном 

Павел Тиунов 31 минуту назад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не понимают спешки, с которой немецкие врачи объявили об отравлении оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает Telegram-канал Russia Today.
Меркель сделала заявление по ситуации с Навальным
Песков подчеркнул, что вещество, из-за которого у Навального упала холинэстераза Навального, пока не установлено самими немецкими врачами.
Представитель Кремля заявил, что расследование ситуации с Навальным начнется только в том случае, если отравление будет доказано.
Как сообщал «Рамблер», Навального госпитализировали утром 20 августа. Оппозиционеру стало плохо во время полета, самолет экстренно посадили в Омске. Потерявшего сознание Навального отвезли в реанимацию местной больницы. Позже стало известно, что он впал в кому и находится на искусственной вентиляции легких.
Представители Навального сообщили, что перед полетом он пил черный чай в кафе аэропорта. По их мнению, оппозиционера могли отравить, подмешав что-то в напиток.
Позже оппозиционера перевезли в берлинскую клинику Charite. Немецкие врачи заявили, что клинические исследования указывают на отравление Навального веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. По их словам, случившееся с оппозиционером «серьезно», но угрозы для его жизни нет.
Глава Бюро судебно-медицинской экспертизы Депздрава Москвы Сергей Шигеев заявил, что отравление пока не доказано. По его словам, ингибиторы холинэстеразы в организме Навального могли быть составной частью различных лекарств — акридинов, пиперидинов и карбаматов.
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Политика , Видео , Алексей Навальный , Дмитрий Песков
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