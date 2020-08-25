Тимошенко подключили к аппарату ИВЛ 

Лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко , у которой ранее диагностировали коронавирус, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на неназванные источники.

По словам собеседников издания, Тимошенко находится в стабильно тяжелом состоянии.

По информации «РБК-Украина», температуру 59-летней Тимошенко не могут сбить ниже 39. При этом дочь и зять политика, также заразившиеся коронавирусом, переносят болезнь легко.

Как сообщал «Рамблер», о COVID-19 у Тимошенко стало известно в конце прошлой недели. Ее пресс-секретарь Марина Сорока заявила, что политик переносит болезнь в тяжелой форме.