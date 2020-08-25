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Судьба Белоруссии. Главное

Тимошенко подключили к аппарату ИВЛ 

Мария Иванова и ещё 2 42 минуты назад
Лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко, у которой ранее диагностировали коронавирус, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на неназванные источники.
Тимошенко заразилась коронавирусом
По словам собеседников издания, Тимошенко находится в стабильно тяжелом состоянии.
По информации «РБК-Украина», температуру 59-летней Тимошенко не могут сбить ниже 39. При этом дочь и зять политика, также заразившиеся коронавирусом, переносят болезнь легко.
Как сообщал «Рамблер», о COVID-19 у Тимошенко стало известно в конце прошлой недели. Ее пресс-секретарь Марина Сорока заявила, что политик переносит болезнь в тяжелой форме.
В мире , Видео , Юлия Тимошенко
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